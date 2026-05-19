BBVA, CaixaBank y Sabadell impulsan Qivalis, la stablecoin europea que busca rivalizar con las de dólar

Europa quiere recuperar terreno en el dinero digital. Mientras el dólar domina casi por completo el mercado de las criptomonedas estables, trece grandes bancos europeos han unido fuerzas para lanzar Qivalis, un proyecto que aspira a convertirse en la primera gran stablecoin regulada del euro.

La iniciativa nace con un objetivo claro: evitar que la economía digital del futuro siga funcionando casi exclusivamente en dólares. Aunque el euro representa entre el 20% y el 25% de la actividad económica global tradicional, su presencia en redes blockchain es mínima: apenas el 0,2% de las transacciones. En cambio, el dólar acapara prácticamente todo el mercado gracias a tokens como USDT y USDC.

Qué es Qivalis

Qivalis será una criptomoneda estable vinculada al euro. Es decir, cada token estará diseñado para mantener un valor equivalente a un euro, evitando la volatilidad extrema habitual de otros criptoactivos como Bitcoin o Ether.

Jan-Oliver Sell es el CEO de Qivalis. / Anna Witkowska

La gran diferencia es que no se plantea como una moneda especulativa para pequeños inversores, sino como una herramienta para empresas, bancos y operaciones mayoristas. Su uso podría facilitar pagos transfronterizos instantáneos, gestión de liquidez corporativa, liquidaciones más rápidas y automatización de pagos mediante contratos inteligentes en redes blockchain.

Los bancos detrás del proyecto

El consorcio incluye a algunos de los principales bancos europeos. Por parte española participan BBVA, CaixaBank y Sabadell. También forman parte del proyecto BNP Paribas, ING, UniCredit, Danske Bank, SEB, Raiffeisen Bank, DZ BANK, DekaBank, KBC y Banca Sella. La sede de Qivalis está en Ámsterdam y el consorcio ya ha solicitado una licencia de Institución de Dinero Electrónico ante el Banco Central de los Países Bajos.

El dominio del dólar en las stablecoins no es sólo una cuestión tecnológica. Tiene implicaciones financieras y geopolíticas. Si los pagos digitales, las operaciones blockchain y los mercados tokenizados funcionan casi siempre en dólares, Europa pierde peso monetario en la nueva infraestructura financiera.

Qivalis intenta corregir ese desequilibrio ofreciendo una alternativa en euros, regulada y diseñada desde el propio sistema bancario europeo.

Cómo se garantizará su estabilidad

Cada token de Qivalis estará respaldado al 100% por reservas reales. Según el planteamiento del consorcio, al menos el 40% se mantendrá en depósitos bancarios en entidades de alta calificación.

El resto se invertirá en deuda soberana a corto plazo de países de la eurozona, con el objetivo de reducir riesgos y evitar una concentración excesiva.

Lagarde señala que para fortalecer la imagen del euro, las stablecoins no son lo más eficiente / Europa Press

Además, el proyecto operará bajo el marco europeo MiCA, la regulación de criptoactivos de la Unión Europea. Esto busca ofrecer seguridad jurídica a empresas, bancos e inversores institucionales.

En qué se diferencia del euro digital

Qivalis no es el euro digital del Banco Central Europeo. El euro digital sería dinero público emitido por el BCE, pensado para ciudadanos y empresas como una versión electrónica del efectivo.

Qivalis, en cambio, será una stablecoin privada emitida por un consorcio bancario y enfocada principalmente al mercado corporativo y mayorista. Tampoco es un Bizum europeo. Bizum es un sistema de pagos inmediatos vinculado a cuentas bancarias y orientado al usuario final. Qivalis apunta a otro nivel: pagos empresariales, blockchain, tokenización y liquidez internacional.

Cuándo llegará

El objetivo del consorcio es lanzar Qivalis en la segunda mitad de 2026, siempre que obtenga la autorización regulatoria y supere la fase de validación técnica.

Si el calendario se cumple, el proyecto puede marcar un punto de inflexión para el euro en el mundo digital. La pregunta de fondo es si Europa llegará a tiempo. El dólar ya ha ganado una enorme ventaja en el mercado cripto. Qivalis nace precisamente para evitar que esa ventaja se convierta en una dependencia estructural.