Ya es oficial: los nacidos en 1960 y 1961 pueden jubilarse este año y cobrar el 100% de la pensión

La edad de jubilación en España ya no es una cifra única para todos los trabajadores. Desde hace más de una década, el sistema avanza de forma progresiva hacia un modelo en el que la fecha de retirada depende tanto de la edad como de los años cotizados a la Seguridad Social. Esto significa que dos personas nacidas el mismo año pueden jubilarse en momentos distintos y con consecuencias diferentes para su pensión, en función de la duración de su vida laboral. La clave está en distinguir entre la edad ordinaria general y la edad a la que se permite el retiro con carrera larga de cotización.

El retraso gradual de la edad de jubilación responde a la reforma aprobada por la Ley 27/2011, que estableció un calendario de aplicación progresiva entre 2013 y 2027. El objetivo fue adaptar el sistema de pensiones al envejecimiento de la población, al aumento de la esperanza de vida y a la llegada a la jubilación de la generación del ‘baby boom’. En la práctica, cada año se endurecen ligeramente los requisitos para retirarse sin penalización si no se alcanza un determinado periodo de cotización. Por eso, en 2026, los trabajadores que no lleguen al mínimo exigido tendrán que esperar más que quienes sí han acumulado una trayectoria laboral larga. La Seguridad Social fija este año la edad ordinaria en 66 años y 10 meses, salvo para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados, que pueden jubilarse a los 65 años.

Nacidos entre 1960 y 1961

A partir de este punto, el foco se sitúa especialmente en los nacidos en 1960 y 1961. Quienes nacieron en 1961 cumplen 65 años en 2026 y, si han cotizado un mínimo de 38 años y 3 meses, pueden acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la pensión que les corresponda según su base reguladora. En el caso de los nacidos en 1960, muchos ya alcanzaron los 65 años en 2025, pero algunos todavía pueden jubilarse en 2026 si estaban pendientes de cumplir otros requisitos, si optaron por retrasar la solicitud o si no alcanzaban entonces el periodo de cotización necesario. Conviene matizar que no todos los nacidos entre 1960 y 1970 pueden jubilarse este año: los de 1962 en adelante tendrán que esperar a ejercicios posteriores, salvo que recurran a fórmulas anticipadas con los coeficientes reductores correspondientes.

Pensión íntegra

La regla central para cobrar el 100% no depende solo del año de nacimiento. También hay que cumplir el periodo de cotización necesario para tener derecho a la totalidad de la base reguladora. En 2026, los primeros 15 años cotizados permiten acceder al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, se van sumando porcentajes adicionales por cada mes trabajado hasta alcanzar el 100%. De forma práctica, para llegar a la pensión completa es necesario acreditar al menos 36 años y 6 meses cotizados, aunque esa cifra no siempre permite jubilarse ya a los 65. Para retirarse a esa edad en 2026 hace falta una carrera más larga: 38 años y 3 meses. Quien tenga 36 años y medio cotizados podrá generar el 100% de su pensión, pero si no llega a los 38 años y 3 meses deberá esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria sin recorte.

Tabla de jubilación de 2027 / INFORMACIÓN

Jubilarse a los 67 años

El calendario seguirá cambiando en 2027, cuando culminará la implantación progresiva de la reforma. A partir de ese momento, la edad ordinaria general quedará fijada en 67 años para quienes no acrediten una carrera larga de cotización. En cambio, los trabajadores con al menos 38 años y 6 meses cotizados podrán seguir jubilándose a los 65 años. Esto afectará de lleno a los nacidos en 1962, que cumplirán 65 años en 2027: podrán retirarse ese año con la pensión íntegra si alcanzan el nuevo umbral de cotización, pero quienes no lleguen tendrán que esperar hasta los 67 años, es decir, hasta 2029. El mismo patrón se repetirá con los nacidos en los años siguientes. Los de 1963 podrán jubilarse a los 65 en 2028 si cumplen la cotización exigida, o en 2030 si no la alcanzan; los de 1964, en 2029 o 2031; y así sucesivamente hasta los nacidos en 1970, que, con carácter general, podrán retirarse a los 65 en 2035 si tienen cotización suficiente, o a los 67 en 2037 si no llegan al mínimo.

Cómo calcular la pensión

Otro elemento importante es cómo se calcula la cuantía final de la pensión. La Seguridad Social aplicará la opción más favorable para el trabajador entre dos sistemas: el cálculo tradicional, que toma las últimas 300 bases de cotización y las divide entre 350, o el nuevo método transitorio, que permite seleccionar las 302 bases de mayor importe dentro de las 304 últimas y dividirlas entre 352,33. Este sistema busca suavizar el impacto de carreras profesionales irregulares, especialmente en trabajadores que hayan sufrido periodos de desempleo, bajadas salariales o lagunas de cotización en los últimos años de vida laboral.

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Para los nacidos entre 1962 y 1970, la jubilación con el 100% llegará en los próximos años siguiendo el calendario legal. La recomendación para cualquier trabajador que esté cerca de retirarse es comprobar su vida laboral, revisar las bases de cotización y simular la pensión antes de tomar una decisión, porque adelantar unos meses la jubilación puede reducir la prestación de forma permanente, mientras que esperar al momento adecuado puede marcar una diferencia económica relevante durante toda la jubilación.