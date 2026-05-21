El aviso de un abogado laboralista si te despiden un viernes: “No es legal que no te paguen el descanso del fin de semana”

Las empresas no siempre comunican los despidos de la misma forma ni en el mismo momento. Aunque la ley fija requisitos sobre la carta, la indemnización, el preaviso o el finiquito, la manera de organizar la salida de una persona trabajadora suele responder también a decisiones internas de oportunidad. Algunas compañías buscan reducir el impacto en la plantilla, evitar conversaciones incómodas o controlar el clima laboral en los días posteriores a la comunicación. Por eso, el momento elegido para despedir no es un detalle menor: puede condicionar cómo vive el trabajador su salida y cómo reacciona el resto del equipo.

Despidos en viernes

El viernes es una jornada habitual para anunciar extinciones de contrato, especialmente cuando se quiere cerrar el asunto antes del fin de semana. Para el trabajador, sin embargo, recibir esa noticia a última hora puede dificultar la reacción inmediata, el acceso a asesoramiento y la revisión tranquila de los documentos que le ponen delante. En ese contexto, los expertos laboralistas recomiendan no firmar nada sin leerlo, pedir copia de todos los documentos y comprobar si el finiquito incluye todos los conceptos que corresponden.

El abogado laboralista Miguel Benito ha puesto el foco precisamente en esa costumbre empresarial. “La táctica de despedir los viernes se puede acabar”, advierte. Según señala, “es muy habitual que las empresas decidan hacer la mayoría de sus despidos los viernes”. El motivo no siempre es jurídico, sino organizativo y psicológico: se busca reducir el impacto interno de la salida y evitar que la noticia circule durante una jornada completa de trabajo.

El aviso de un abogado laboralista si te despiden un viernes: “Puedes exigirlo” / INFORMACIÓN

Benito identifica una primera razón: “No se crea tal clima de alerta en la empresa”. Según expone, algunas compañías “esperan al último momento del viernes, cuando casi todo el mundo se ha ido”, y convocan al trabajador afectado a “una reunión a última hora”. Cuando esa reunión termina, “apenas queda gente en la empresa” y, como llega el fin de semana, “la sensación de despido y de malestar en la empresa no es la misma”.

Ahorrar en el finiquito

La segunda razón, según el abogado, es económica. Benito afirma que algunas empresas “un poco ratillas” deciden hacer los despidos el viernes “para no tener que pagar a sus empleados el sábado y el domingo cuando no es un día laborable”. La cuestión de fondo es si el descanso semanal retribuido debe incluirse en la liquidación final cuando la persona ha trabajado los días laborables previos de esa semana. Una sentencia reciente de la Audiencia Nacional ha respaldado que el descanso semanal se devenga con el trabajo realizado durante la semana y que, si la relación laboral se extingue antes de disfrutarlo, debe abonarse en el finiquito.

La conclusión es clara para el experto que afirma que "no es legal que la empresa, si decide despedirte un viernes, no te pague tu descanso retribuido, que es sábado y domingo, cuando ya has trabajado los días laborables previos de esa semana”. En otras palabras, la empresa puede comunicar un despido en viernes, pero no puede usar esa fecha para recortar conceptos salariales ya generados. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a un descanso mínimo semanal.

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Por eso, el trabajador debe revisar con especial atención el finiquito si el despido se produce un viernes o antes de haber disfrutado su descanso semanal. En esa liquidación deberían aparecer, según el caso, los días trabajados, la parte proporcional de pagas extraordinarias, vacaciones no disfrutadas, posibles horas pendientes, indemnización si corresponde y también los descansos retribuidos devengados. “Si te despiden un viernes y no te quieren pagar en el finiquito el fin de semana que te corresponde, puedes exigirlo”, cocluye el letrado.