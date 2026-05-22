El error en la declaración de la Renta que puede hacerte pagar más de 8.000 euros a Hacienda

Vender una casa y comprar otra puede parecer una operación sencilla desde el punto de vista fiscal, pero no siempre lo es. En la declaración de la Renta, una mala interpretación de los plazos puede convertir una liquidación asumible en una factura de miles de euros. El problema suele aparecer cuando el contribuyente cree que todo el beneficio obtenido por la venta queda exento porque ha usado ese dinero para adquirir una nueva vivienda habitual.

La exención por reinversión en vivienda habitual permite no tributar por la ganancia patrimonial obtenida en la venta de una casa, siempre que se cumplan los requisitos legales. La Agencia Tributaria recuerda en su página web que, a efectos fiscales, una vivienda habitual es aquella en la que el contribuyente reside de forma continuada durante al menos tres años, salvo situaciones excepcionales justificadas. También exige que el dinero obtenido se reinvierta en otra vivienda habitual dentro del plazo previsto.

Cuidado con las fechas

El asesor fiscal José Ramón López Martínez ha explicado un caso que ilustra el alcance de este error. Según relata, una declaración que inicialmente salía “a pagar 150 o 200 euros” terminó convirtiéndose en una liquidación de “8.700 euros”. Lo ocurrido, señala, es que el contribuyente y su pareja vendieron el piso en el que vivían y destinaron el beneficio a comprar una nueva vivienda habitual, pero no podían acogerse a la exención por reinversión por un detalle clave: las fechas.

Confección de la declaración de la renta en una tablet. / Redacción

El inmueble vendido se había adquirido el 05/04/2023 y se transmitió el 06/10/2025. Entre ambas fechas no habían pasado tres años completos. “Con estas fechas no se puede considerar que este inmueble, en este periodo, sea tu vivienda habitual para aplicar la exención por reinversión”, explica López Martínez. La diferencia no era menor: por unos meses, cada miembro de la pareja tendría que pagar unos 8.000 euros más, hasta alcanzar aproximadamente 16.000 euros entre los dos.

Exención por reinversión en vivienda habitual

El asesor fiscal insiste en que el error no estaba en haber comprado otra casa, sino en pensar que la reinversión bastaba por sí sola. “El inmueble tendría que haber sido la residencia habitual por lo menos durante tres años y no lo ha sido”, advierte. De haber esperado a que se cumpliera ese plazo antes de vender, podrían haber aplicado la exención y evitar esa diferencia en la declaración. La norma admite excepciones, como cambios de empleo, matrimonio, separación u otras circunstancias que obliguen al cambio de domicilio, pero deben poder acreditarse.

Por eso, antes de vender una vivienda con ganancia, conviene revisar tres elementos: la fecha exacta de compra, la fecha de venta y si la casa ha sido realmente residencia habitual durante el periodo exigido. También es importante conservar pruebas como empadronamiento, suministros, recibos, colegio de los hijos o centro de salud, porque Hacienda puede pedir documentación para comprobar que no se trata solo de una vivienda en propiedad, sino de la residencia efectiva del contribuyente.

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El mensaje del experto es claro: “Si vais a vender la vivienda habitual donde residís para compraros una nueva vivienda habitual, para aplicar la exención por reinversión hay que asegurarse de que ha sido vuestra vivienda habitual durante tres años”. Unos meses de diferencia pueden cambiar por completo el resultado de la Renta. En operaciones de este tipo, consultar antes de firmar la venta puede ser la diferencia entre pagar unos cientos de euros o recibir una liquidación de Hacienda de varios miles.