Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renuncia directoresSeguridad HoguerasTráfico en AlicanteFugitivo agrede policíasRiquelme vs. FlorentinoVenus AlmadrabaEl tiempo Alicante
instagramlinkedin

Fichar con el móvil personal puede ser ilegal: el aviso de un abogado laboralista para que reclames

El registro horario es obligatorio, pero no permite imponer aplicaciones en dispositivos personales ni sistemas biométricos sin justificación

El Ministerio de Trabajo quiere tener acceso al control horario de las empresas para evitar fraudes

El Ministerio de Trabajo quiere tener acceso al control horario de las empresas para evitar fraudes

Agencia ATLAS

Patricia Páramo

El registro de jornada es obligatorio en España, pero esa obligación no permite a las empresas imponer cualquier sistema. Fichar al entrar y salir del trabajo debe hacerse con un método fiable, accesible y respetuoso con los derechos de la plantilla. El conflicto aparece cuando la compañía traslada esa carga al trabajador y le exige usar su móvil personal, instalar una aplicación o ceder datos especialmente sensibles.

La cuestión no es menor: el teléfono privado contiene información personal, familiar, bancaria, sanitaria y de ocio. Por eso, obligar a usarlo para una finalidad laboral puede afectar a la intimidad, la protección de datos y la desconexión digital. La AEPD también ha endurecido el criterio sobre sistemas biométricos para control de presencia, como huella dactilar o reconocimiento facial.

El abogado laboralista Juanma Lorente es tajante al afirmar que “la empresa no te puede obligar a fichar con tu móvil personal”. Según explica, si una compañía quiere que el fichaje se haga desde un teléfono, “tendrá que darte un móvil” corporativo para hacerlo. Es decir, el medio debe proporcionarlo la empresa, no el trabajador con su dispositivo privado.

Multas de 200.000 euros

Lorente insiste en que “lo dice la justicia” y recuerda que ya se han impuesto sanciones relevantes a empresas que mezclan herramientas personales con obligaciones laborales. En concreto habla de una sanción de 200.000 euros a una empresa por exigir a empleados instalar aplicaciones de seguimiento en móviles personales, con acceso a información privada.

El abogado también pone el foco en los sistemas biométricos. “Tampoco deberías tener un registro de jornadas con tu reconocimiento facial, con tu huella biométrica salvo en casos súper excepcionales”, sostiene. La AEPD considera que estos datos son especialmente sensibles y exige analizar alternativas menos invasivas antes de recurrir a ellos. Por eso, un código personal, una tarjeta, un terminal de empresa o una aplicación en dispositivo corporativo suelen ser vías menos intrusivas.

En palabras de Lorente, el fichaje no debería hacerse “ni en tu móvil personal, ni con tu cara, ni con tu huella” y añade también el reconocimiento de iris. La idea central es clara: el registro horario no puede convertirse en una cesión forzada de privacidad. La empresa puede controlar la jornada, pero debe hacerlo con proporcionalidad, minimización de datos y medios adecuados.

Noticias relacionadas

Si un trabajador se encuentra en esta situación, la recomendación es documentarlo: capturas de instrucciones, correos, mensajes internos, nombre de la app exigida y cualquier comunicación sobre el uso del móvil personal. Después puede acudir a la representación legal de los trabajadores, Inspección de Trabajo, un abogado laboralista o la AEPD si hay tratamiento indebido de datos. “Si es tu caso deberías reclamar”, concluye Lorente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
  2. Herboristería Cerámica Pascual, tradición familiar, artesanía y adaptación constante
  3. Las magnitudes de vértigo sobre las que se asienta el rascacielos residencial más alto de Europa
  4. Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así
  5. Alicante fabrica el olivo perfecto para que pueda ser cosechado por robots
  6. Medida radical: las plantaciones de cítricos de Alicante infectadas por el nuevo virus tendrán que ser arrancadas
  7. Alicante se posiciona como territorio de cuatro estrellas con el aterrizaje de Intelier
  8. Un tuk tuk no es un Uber: Competencia rechaza las sanciones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante a los triciclos turísticos

Fichar con el móvil personal puede ser ilegal: el aviso de un abogado laboralista para que reclames

Fichar con el móvil personal puede ser ilegal: el aviso de un abogado laboralista para que reclames

El tatuaje de Luna, una fusión fallida y 100 millones en juego: la batalla cripto que enfrenta al "Forrest Gump de Bitcoin" con BitGo

El tatuaje de Luna, una fusión fallida y 100 millones en juego: la batalla cripto que enfrenta al "Forrest Gump de Bitcoin" con BitGo

El aviso de un abogado laboralista si te despiden un viernes: “No es legal que no te paguen el descanso del fin de semana”

El aviso de un abogado laboralista si te despiden un viernes: “No es legal que no te paguen el descanso del fin de semana”

María Cristina Clemente, notaria, avisa a los residentes en la Comunidad Valenciana: “A partir del 1 de junio pagarás menos impuestos”

María Cristina Clemente, notaria, avisa a los residentes en la Comunidad Valenciana: “A partir del 1 de junio pagarás menos impuestos”

La advertencia de un abogado si recibes una herencia y estás casado en gananciales: cuidado con Hacienda

La advertencia de un abogado si recibes una herencia y estás casado en gananciales: cuidado con Hacienda

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Es posible que la empresa tenga que pagar lo que te sale en la declaración de la Renta"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Es posible que la empresa tenga que pagar lo que te sale en la declaración de la Renta"

Los expertos coinciden: esto debes hacer si tu ex deja de pagar la pensión de alimentos

Los expertos coinciden: esto debes hacer si tu ex deja de pagar la pensión de alimentos

Los expertos coinciden: la hipoteca no desaparece cuando muere el titular y esto es lo que deben hacer los herederos

Los expertos coinciden: la hipoteca no desaparece cuando muere el titular y esto es lo que deben hacer los herederos
Tracking Pixel Contents