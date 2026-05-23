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Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: "Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe"

El economista y profesor de la Universidad de Barcelona reflexiona sobre el problema que sufre la sociedad española en relación con un ámbito social y económico muy importante

Gonzalo Bernardos, economista, sobre la crisis de la vivienda.

Gonzalo Bernardos, economista, sobre la crisis de la vivienda. / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La crisis de la vivienda en España sigue golpeando fuerte, con alquileres disparados y oferta escasa en grandes ciudades, lo que ha llevado a medidas como zonas de mercado tensionado donde se regulan precios y obligaciones de grandes tenedores. Es una realidad para muchos españoles y el Gobierno está trabajando para implantar medidas. La primera de estas, ya en marcha, se trata de una ayuda incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para propietarios de viviendas vacías.

En Catalunya, un informe oficial de la Agència d’Habitatge y Direcció General de Tributs aclara que poseer hasta 5 pisos no te convierte en 'grande' si están en zonas distintas, aliviando la presión a algunos de estos propietarios. Esto es exactamente lo que cambia y lo que implica.

Poca oferta y mucha demanda

Hasta ahora, tener 5 o más viviendas te clasificaba como gran tenedor automáticamente, limitando alquileres al índice oficial y complicando la ventas. Ahora, el umbral se cuenta sólo dentro de la misma zona tensionada: Barcelona metropolitana (140 municipios) y litoral-interior (130), con un total de 270.

Si tus pisos están repartidos en algunas de estas zonas, ninguno suma para el tope. Esto beneficia a los autónomos, herederos o inversores minoritarios: no aplican topes renta (IPC máximo al 3%) ni impuestos extra en compraventas. En zonas no tensionadas, la cantidad sube a 10 viviendas o 1.500 m² en total.

“La situación es la inversa a la de la burbuja inmobiliaria: antes había muchísima oferta y poca demanda, y ahora ocurre justo al revés”, decía Gonzalo Bernardos en una entrevista a 'Activos' durante las jornadas de Caja Rural de Aragón para analizar la situación del mercado de la vivienda.

“Si el Gobierno continúa así, la crisis de vivienda empeorará muchísimo más porque no está resolviendo los problemas estructurales del mercado”, comenta. “No puedes ir contra el mercado, pero sí incentivarlo: si aumenta la oferta de vivienda, los precios acabarán bajando”, añadía en 'Activos'. “Para que exista una nueva burbuja inmobiliaria, la banca tendría que volver a conceder crédito de manera irresponsable, y hoy está siendo mucho más prudente”.

Tres improbables posibilidades

El economista advierte de que el actual boom inmobiliario no terminará a corto plazo y considera que, para que el mercado cambie de tendencia, tendrían que producirse varios factores económicos y financieros de gran impacto. En su opinión, ninguno de ellos parece probable en este momento.

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“Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom se acabe. La primera, que suban mucho y se queden altos los tipos de interés, algo que no veo, entre otras cosas porque la guerra del Golfo Pérsico tiene todas las perspectivas de ser breve. Segundo, que España caiga en una crisis económica que dure bastante tiempo, algo que tampoco veo, porque la situación macroeconómica es excelente, aunque tengamos un Gobierno que no gobierna al no aprobar presupuestos. Y, tercero, que los bancos vuelvan a enloquecer. Pero no lo harán, porque los principales dirigentes estuvieron en la burbuja inmobiliaria y no quieren repetir, de ninguna manera, lo mal que lo pasaron en los años posteriores", concluye.

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