Pérez-Pozo, abogada: "Si ocupa la vivienda en exclusiva sin acuerdo, el resto de los coherederos puede reclamar una compensación"

Cuando llega el momento de repartir una herencia tras el fallecimiento de un familiar, siempre pueden surgir desacuerdos entre los herederos, ya sea por mala relación entre ellos, desajustes en el reparto, etc. En algunos casos, también existe la posibilidad de que un heredero continúe residiendo en la vivienda familiar.

En estos casos, los afectados pueden llevar a cabo diferentes soluciones, ya sea mediante acuerdos o gestiones legales. Sin duda, lo más importante es saber cómo y cuándo actuar, y así reducir todos los problemas posibles entre coherederos.

Un heredero puede vivir en la casa familiar si tiene el consentimiento del resto

Frente a este problema, los expertos ofrecen consejos para que los herederos sepan cómo actuar. Es por ello que Carmen Pérez-Pozo, experta en Gestión Patrimonial y Planificación Sucesoria, nos muestra qué opciones existen para solventar estas situaciones.

La experta aclara que un heredero siempre puede quedarse a vivir en la casa familiar, aunque bajo ciertas condiciones. Lo primero sería contar con el consentimiento del resto de herederos, ya que es un requisito fundamental.

De hecho, en muchos casos lo habitual es compensar económicamente a los demás, ya sea mediante alquiler o comprando el resto de la propiedad a los copropietarios.

Qué opciones legales existen si no se llega a un acuerdo

Ahora bien, si no existe un acuerdo entre ambas partes, la situación se puede complicar bastante. Pérez-Pozo aclara que "el resto de los coherederos puede reclamar una compensación e incluso acudir a los tribunales para desahuciarlo".

En este último caso, aunque la ley no puede obligar al heredero a vender su parte, sí que existen mecanismos legales para forzar una salida. Básicamente, el copropietario tiene derecho a solicitar la división de la cosa común. De esta forma, se realizaría la venta del inmueble, repartiendo el dinero entre los herederos según la parte que le corresponda a cada uno.

Por otro lado, si hablamos de gastos de comunidad, IBI, mantenimiento o derramas, estos tendrán que dividirse también entre los herederos. "Si uno no paga, los demás pueden reclamarle su parte judicialmente", añade Pérez-Pozo.

Noticias relacionadas

En todo caso, la experta en sucesiones aconseja redactar un testamento claro y bien planificado. A su vez, la anticipación y el asesoramiento legal son dos elementos clave para evitar posibles disputas familiares, además de ahorrar impuestos y gastos innecesarios.