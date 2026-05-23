Los pisos tipo "Dubái" llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros

Un inversor y empresario valenciano impulsa la construcción de 300 pisos de entre 30 y 40 metros en Catarroja que van a partir de 99.000 euros. El emprendedor, que se llama Quique Escrivá, asegura que son pisos como los de "Dubái" y que este tipo de inmuebles permitirán disfrutar de vivir como un hotel. El solar tiene más de 4.000 metros cuadrados y era de una promoción de hace dos décadas que no se llegó a terminar (ya tiene los cimientos). Los promotores están recortando el tamaño de los pisos por el encarecimiento del suelo y de la construcción.

El empresario, que es CEO de la empresa PSI Levante, destaca en sus redes sociales que la promoción contará con garaje, trasteros y zonas comunes con piscina, solárium, un gimnasio de 200 metros cuadrados y área de coworking. "Es como vivir en un hotel. Hemos replicado el concepto de Dubái en Emiratos Árabes y de Paraguay. Lo traemos aquí a España con este bombazo", insiste.

El inversor precisa que las viviendas tendrán entre "30 y 40 metros" e insiste en que los compradores no tendrán la sensación de que "es pequeñita" gracias a las zonas comunes. Escrivá asegura a los interesados que las hipotecas "se van a quedar sobre 400 euros" y augura que los inversores podrán alquilar las viviendas por entre "700 y 800 euros".

Quique Escrivá explica a los interesados que los pisos serán estudios diáfanos como los que se venden en Dubái. Y precisa que tendrán un monoambiente con dos espacios diferenciados. El emprendedor reconoce que "obviamente" no son para personas que tengan hijos. "Queremos que los jóvenes, parejas, solteros, gente mayor, viudos... tengan acceso a una vivienda con estas zonas comunes".

Reducción del tamaño

Los promotores están recortando "a marchas forzadas" el tamaño de los pisos en València y su área metropolitana para reducir los costes y que les salgan los números. La falta de mano de obra y de suelo ha disparado el precio de los pisos en València por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado y las empresas inmobiliarias apuestan por construir más viviendas en el mismo espacio. Son pisos de 36 metros cuadrados que se venden por 200.000 euros más IVA.

El precio de los pisos de obra nueva en València ha roto este 2026 el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Hasta ahora esos precios estaban reservados a las promociones de obra nueva de ciudades como Madrid o Barcelona. La falta de oferta y la competencia por los pocos pisos que salen al mercado han tensionado al máximo el precio de la vivienda en el Cap i Casal.

València

La gestora española de inversiones inmobiliarias Momentum comercializa en València Central Park Garden, una promoción situada en primera línea del proyecto de ampliación del Parque Central de València, en la calle Doctor Domagk, 5. El edificio está compuesto por 75 apartamentos y dispone de gastroteca, zona de coworking y lavandería, además de espacios reservados para aparcamiento de bicicletas.

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El precio de las viviendas parte desde 222.000 euros + IVA. El tamaño de los pisos es de 36 a 60 metros cuadrados. Un segundo ejemplo es un edificio en la calle Pianista Iturbe de València donde se han vendido estudios de 36 metros cuadrados por 175.000 euros más impuestos.