Bárbara Gurrea, experta en vivienda: “Si vas a alquilar un piso, no te limites a pedir las nóminas…”

Se ha vuelto una práctica cada vez más extendida la ocultación o falsificación de documentos a la hora de firmar un contrato de arrendamiento. En este caso, los expertos señalan la importancia de comprobar los datos fiscales del inquilino en el momento de alquilar una vivienda.

De hecho, Bárbara Gurrea, experta en el sector inmobiliario, llama la atención a los caseros para recordarles que la nómina no es el único elemento que se debe revisar. En este sentido, el aumento en la falsificación de documentos no habría hecho más que empeorar la situación de la vivienda.

Precios en aumento y una escasa oferta de vivienda

Como bien señala Gurrea, actualmente el mercado inmobiliario atraviesa un periodo difícil donde la subida de precios y la falta de oferta están a la orden del día. De tal forma, nos expone unas cifras no demasiado favorables: la oferta de vivienda en España ha caído un 60% de media.

La experta señala dos casos concretos, y los más llamativos, siendo el de Madrid (bajada del 74%) y Barcelona (hasta un 90% menos de oferta). Pero si a esto se le suma una subida de precios del alquiler en torno al 40%, entonces la búsqueda de piso se vuelve casi imposible para algunos..

En vista de ello, el hecho de encontrar piso se habría convertido en toda una odisea, por lo que surgen prácticas fraudulentas entre algunos inquilinos. Básicamente, el objetivo sería cumplir los requisitos económicos que se exigen en muchos contratos de alquiler.

En su mayoría, los documentos falsificados suelen incluir nóminas, informes de vida laboral o las propias declaraciones de la renta. De esta forma, algunos inquilinos pretenden mostrar una capacidad económica superior a la que tienen, para acceder cuanto antes al alquiler.

La importancia de solicitar declaraciones fiscales y datos laborales

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta práctica puede tener efectos negativos tanto en el propietario de la vivienda como en el inquilino. Este último, al estar cometiendo un delito de falsedad documental, podría asumir sanciones económicas, una anulación del contrato o, en casos extremos, una pena de prisión.

Gurrea recomienda ser lo más cuidadoso posible con la documentación. En su opinión, el casero no debe conformarse únicamente con las nóminas. “Solicita también la declaración de la renta y la vida laboral”, aconseja la experta, además de contrastar la antigüedad laboral e ingresos declarados, además de asegurarse de que todos los documentos sean coherentes.

En todo caso, la experta aclara que el código seguro de verificación es un elemento fundamental para demostrar que un documento es oficial, y no una falsificación. Este código nos permite acceder al archivo original de forma online y comprobar su autenticidad. Gurrea recomienda sobre todo actuar con precaución y atención, para así evitar engaños y reducir el riesgo de impagos en el futuro.