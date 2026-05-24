Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato TaviraSocialistas AlicanteLa Calle es NuestraHospital AlicanteElche CFHércules CF
instagramlinkedin

Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas

Las transacciones en el Cap i Casal descienden en el primer trimestre un 16 % y los agentes de la propiedad advierten de que "hay muchos inmuebles fuera de precio"

Viviendas en el distrito Marítimo de València, en una imagen captada desde la Torre de Francia.

Viviendas en el distrito Marítimo de València, en una imagen captada desde la Torre de Francia. / Levante-EMV

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

Los pisos ya se venden en València con un descuento de 50.000 euros sobre el precio inicial de oferta por la caída a plomo de las ventas en el primer trimestre del año. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia advierte de que "hay muchos inmuebles fuera de precio en el Cap i Casal". Los pisos se están vendiendo con una rebaja entre el precio de salida y el de cierre de entre el 15 % y el 16,9 %.

El enfriamiento del mercado inmobiliario valenciano arrancó el verano pasado y ahora se está intensificando sobre todo en la ciudad de València. El motivo es que el coste de los pisos acumula dos años y medio de subidas a doble dígito y los compradores ya no pueden asumir la compra, según revela el informe sobre el primer trimestre del año del Colegio de API de Valencia.

Una parte de los compradores busca en el área metropolitana y en poblaciones más alejadas y otra directamente ha desistido porque el banco no le concede la hipoteca. Luis Fabra (director de la cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y autor del análisis del mercado valenciano) explica que la realidad en el Cap i Casal es diferente a la del resto de Valencia. "Es mucho peor en València porque el mercado es sensible al precio. Si los salarios suben al 3 % y los precios al 13 %, la gente o se endeuda más o se va al área metropolitana", asegura Fabra.

Caída de ventas

El experto apunta que en el Cap i Casal las ventas en el primer trimestre han caído un 16 % respecto al mismo periodo del año pasado y en el acumulado de los últimos doce meses la reducción es del 7 %. "El mayor enemigo (de las ventas) es el precio", apunta Fabra. "Llevamos dos años y pico con incrementos del 10 % y eso es un problema. En la provincia ha aumentado (en el último año) un 24 % y en València un 13 %", añade.

"Estas subidas a doble dígito no son sostenibles. Valencia no es Andorra ni Baleares", subraya. El experto señala que a los vendedores les cuesta reaccionar a las bajadas entre tres y cinco trimestres.

Precios distorsionados

En cualquier caso, los precios publicados en los portales inmobiliarios como Idealista son muy diferentes a los de compra. Vicente Díez (portavoz y vicepresidente del Colegio de API de Valencia) incide en que en el caso del Cap i Casal el precio medio publicado en los portales es de 3.339 euros el metro cuadrado y el de venta real de 2.774 euros (565 euros menos). El dato supone una rebaja del 16,9 %. En el caso de una vivienda de noventa metros cuadrados, supone un ajuste de 50.850 euros.

Las reducciones de precio son menores en el resto de Valencia (porque los pisos son más baratos y hay mayor accesibilidad). El precio medio de oferta en el conjunto de los municipios valencianos salvo el Cap i Casal es de 2.033 euros el metro cuadrado y el del cierre de las operaciones en el notario de 1.716 (317 euros menos), según precisa Vicente DíezLa bajada para un piso de 90 metros cuadrados es de 28.500 euros.

Sobreprecio

"Los pisos no se venden por el sobreprecio a lo que se ha unido la retirada de los inversores y que la demanda extranjera va a menos", destaca el portavoz de los API. Los profesionales del Colegio insisten en que la demanda está contenida porque "la gente no puede comprar por precio y por la financiación. Todo lo que está por encima del valor medio de mercado tiene que bajar".

Noticias relacionadas

El Colegio de API incide en que el recalentamiento de precios de València se ha extendido a los municipios del área metropolitana, lo que obliga a tener que comprar cada vez más lejos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
  2. Herboristería Cerámica Pascual, tradición familiar, artesanía y adaptación constante
  3. Alicante fabrica el olivo perfecto para que pueda ser cosechado por robots
  4. Un tuk tuk no es un Uber: Competencia rechaza las sanciones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante a los triciclos turísticos
  5. Reforma de las pensiones: los años cotizados que harán falta para jubilarse a los 65 o a los 67
  6. El vino de Alicante afronta una campaña ilusionante con una previsión de 20 millones de kilos de uva
  7. Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así
  8. Ya es oficial: la Seguridad Social fija la última subida de la edad de jubilación anticipada

Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas

Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal : no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor si hay mayores de 70 años entre los vecinos

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal : no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor si hay mayores de 70 años entre los vecinos

Pérez-Pozo, abogada: "Si ocupa la vivienda en exclusiva sin acuerdo, el resto de los coherederos puede reclamar una compensación"

Pérez-Pozo, abogada: "Si ocupa la vivienda en exclusiva sin acuerdo, el resto de los coherederos puede reclamar una compensación"

La letra pequeña de la jubilación para los nacidos desde 1960: casi 39 años cotizados para retirarse a los 65 con el 100% de la pensión

La letra pequeña de la jubilación para los nacidos desde 1960: casi 39 años cotizados para retirarse a los 65 con el 100% de la pensión

Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: "Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe"

Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: "Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe"

La nueva desgravación de hipotecas que negocia el Gobierno permitiría ahorrar hasta 1.700 euros en el IRPF

La nueva desgravación de hipotecas que negocia el Gobierno permitiría ahorrar hasta 1.700 euros en el IRPF

Miles de familias ya pueden pedir las ayudas para estudiantes con necesidad de apoyo: requisitos, cuantías y cómo solicitar los 400 euros extra

Miles de familias ya pueden pedir las ayudas para estudiantes con necesidad de apoyo: requisitos, cuantías y cómo solicitar los 400 euros extra

Los pisos tipo "Dubái" llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros

Los pisos tipo "Dubái" llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
Tracking Pixel Contents