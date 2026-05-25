El abogado Ignacio de la Calzada alerta: “Las primeras 24 horas tras un accidente laboral pueden cambiarlo todo”

Los accidentes laborales son una de las principales preocupaciones en miles de empresas españolas. Caídas, golpes, sobreesfuerzos, cortes o problemas derivados de maquinaria forman parte de incidentes que pueden producirse en cualquier sector, desde la construcción hasta oficinas o comercios. Sin embargo, muchos trabajadores desconocen que las decisiones tomadas en las primeras horas después del accidente pueden ser determinantes para su salud, sus derechos laborales y una posible indemnización futura.

Comunicación inmediata

Uno de los errores más frecuentes es quitar importancia inicial al accidente o esperar varios días antes de comunicarlo. El problema aparece cuando el dolor o las secuelas surgen después, algo habitual en lesiones musculares, cervicales o traumatismos leves. En esos casos, demostrar que el origen fue laboral puede convertirse en una batalla complicada si no existen pruebas, testigos o una comunicación previa a la empresa.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada insiste en que el tiempo juega un papel clave. “Lo más importante es comunicarlo en las primeras 24 horas”, explica. Según detalla, lo primero es valorar la gravedad del accidente y actuar con rapidez si existe riesgo para la salud. “En el momento del accidente hay que ver si es grave o no, si te puedes mover, si tienes que pedir ayuda a urgencias. Si es así llama al 112 y pide ayuda y que te lleven al hospital”, señala. La prioridad absoluta, recuerda, siempre debe ser la atención médica inmediata.

Baja como accidente laboral

A partir de ahí, comienza una segunda fase que puede ser decisiva desde el punto de vista legal y laboral. “Los siguientes pasos harán que después, en caso de que desemboque en un dolor o una imposibilidad de trabajar, hará que no pierdas dinero y que pueda determinarse una baja como un accidente laboral”, advierte De la Calzada. El abogado recomienda dejar constancia del accidente desde el primer momento y hacerlo preferiblemente por escrito. “Lo primero es avisar a tu superior jerárquico por escrito o incluso por un mensaje de audio con WhatsApp”, explica.

El abogado Ignacio de la Calzada alerta: “Las primeras 24 horas tras un accidente laboral pueden cambiarlo todo” / INFORMACIÓN

La recopilación de pruebas también puede resultar fundamental. El laboralista aconseja documentar todo lo posible para evitar problemas futuros con la empresa, la mutua o la Seguridad Social. “Después haz fotos del lugar, del suelo, de la máquina, si hay un error en la señalización hay que hacer fotos y vídeos, todo lo que puedas para tenerlo documentado”, afirma. También recomienda anotar nombres y teléfonos de posibles testigos que hayan visto el accidente o el estado del trabajador tras el incidente. Esa documentación puede convertirse más adelante en una prueba esencial si existe discusión sobre cómo ocurrió el accidente o si realmente sucedió en horario laboral.

Ir a la mutua

Uno de los escenarios más habituales es el de los dolores que aparecen horas después. De la Calzada pone un ejemplo frecuente: “Imagina que esto es un viernes, el finde te quedas en casa y el lunes tienes dolor o secuelas”. En esos casos, haber avisado previamente a la empresa puede marcar la diferencia. “Como ya avisaste a tu empresa del accidente, ahora tienes que decirle que sigues con dolor y que necesitas el volante de asistencia a la mutua”, explica. El experto insiste además en evitar un error muy común: acudir directamente al médico de cabecera sin pasar antes por la mutua laboral. “No vayas al médico de cabecera inicialmente. Lo que te recomiendo es ir a la mutua. Lo notificas y vas”, recalca.

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La razón es importante desde el punto de vista administrativo. Si el trabajador acude primero a la mutua y queda registrado que la lesión deriva de un accidente laboral, será más sencillo que la baja médica sea reconocida como contingencia profesional y no como enfermedad común. Eso puede afectar tanto a la prestación económica como a futuras reclamaciones por incapacidad o indemnización. Además, en determinados casos puede abrirse la puerta a reclamar un recargo de prestaciones si existió falta de medidas de seguridad por parte de la empresa.