Qué pasa con Hacienda si heredas un piso de tus padres: el abogado David Jiménez lo aclara

El IRPF es el impuesto que grava la renta de las personas físicas: salarios, pensiones, rendimientos de alquileres, intereses, ganancias patrimoniales y otros ingresos obtenidos durante el año. Cada campaña de la Renta surgen dudas sobre qué debe incluirse y qué queda fuera, especialmente cuando una persona ha recibido una herencia.

Una de las preguntas más habituales es si un piso heredado debe aparecer en la declaración. La confusión es comprensible: una herencia puede incluir dinero, fondos de inversión, acciones o inmuebles, y cada bien tiene consecuencias fiscales distintas. Además, no es lo mismo recibir una vivienda que alquilarla, venderla o mantenerla vacía.

IRPF

El abogado y economista David Jiménez resume la cuestión afirmando que “si recibes un piso por herencia ya has pagado el impuesto de sucesiones, por tanto ha tributado en la herencia y no tienes que meterlo en la declaración de la Renta lo que es la herencia”.

La Agencia Tributaria recoge este principio: las ganancias patrimoniales derivadas de la aceptación de herencias, donaciones o legados no están sujetas al IRPF para evitar una doble imposición, ya que tributan por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por eso, heredar un inmueble no supone, por sí solo, incluir el valor del piso como ingreso en la Renta.

El abogado David Jiménez aclara la gran duda: cuándo tributa un piso heredado en el IRPF / FREEPIK

El matiz llega después. Jiménez advierte: “Por heredar dinero, un fondo de inversión o un piso en sí mismo no lo metes en renta porque ya ha tributado en sucesiones, pero una vez que tú eres propietario de ese bien, ya tributa como cualquier inmueble”. Es decir, aceptada la herencia, el heredero pasa a ser dueño y Hacienda analiza el uso posterior de la vivienda.

Piso alquilado

Si el piso heredado se alquila, los ingresos deben declararse como rendimiento del capital inmobiliario. Si permanece vacío y no es vivienda habitual, puede generar imputación de rentas inmobiliarias, una renta fiscal que Hacienda exige incluir por determinados inmuebles urbanos. La Agencia Tributaria explica que esta imputación afecta a propietarios o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles, con carácter general mediante un porcentaje sobre el valor catastral.

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En cambio, si el inmueble heredado se convierte en vivienda habitual, no tributa por imputación de rentas. Jiménez afirma que “si lo tienes alquilado, tributas por el alquiler; si lo tienes vacío, como imputación de Renta; si es tu vivienda habitual, no tributa porque la vivienda habitual por ahora no tributa”. La conclusión práctica que se extrae de las palabras del experto es clara: la herencia en sí no se declara en el IRPF, pero el piso heredado sí puede tener efectos en la Renta desde el momento en que el heredero lo posee y lo utiliza.