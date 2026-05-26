Ya es oficial: el Banco de España confirma que puedes pagar con Bizum en tiendas y cafeterías

Bizum se ha convertido en uno de esos gestos cotidianos que ya forman parte del lenguaje común. Lo que empezó como una forma rápida de enviar dinero entre amigos o familiares ha terminado integrándose en cenas compartidas, regalos, compras por internet, donaciones y pequeños pagos del día a día. En apenas una década, el móvil ha pasado de ser una herramienta para consultar la cuenta bancaria a convertirse en una especie de monedero siempre disponible.

Ese cambio también explica por qué los pagos digitales siguen ganando terreno frente al efectivo y a la tarjeta tradicional. Cada vez más consumidores buscan operaciones rápidas, sencillas y sin tener que llevar la cartera encima. En ese contexto, Bizum acaba de dar un paso relevante: ya no se limita a los pagos entre particulares o al comercio online, sino que empieza a entrar también en las tiendas físicas.

Bizum ya está en las tiendas

El Banco de España ha explicado en su Portal del Cliente Bancario que ya es posible pagar con Bizum en comercios presenciales. La operación se plantea de una forma muy similar al pago contactless: el cliente llega al establecimiento, acerca el móvil al datáfono y abona la compra directamente desde la cuenta asociada, sin necesidad de sacar una tarjeta ni introducir el PIN en el terminal.

Eso sí, el organismo recuerda una condición importante: para poder utilizar este sistema, tanto la entidad financiera del usuario como el comercio deberán estar preparados. No basta con tener Bizum activado para enviar dinero a contactos; será necesario que el banco permita esta función y que el establecimiento acepte el nuevo método de pago en su datáfono. El despliegue será progresivo, por lo que no todos los clientes ni todos los negocios pueden usarlo desde el primer día.

El pago puede hacerse desde la aplicación bancaria habitual o a través de Bizum Pay, una nueva app pensada para facilitar estos pagos presenciales. La tecnología utilizada será NFC, la misma que permite pagar actualmente acercando el móvil o una tarjeta al terminal. La diferencia es que el dinero no viajará como una operación clásica con tarjeta, sino como un pago inmediato de cuenta a cuenta vinculado al usuario de Bizum.

Ventajas

Para los consumidores, la principal ventaja será la comodidad. En lugar de abrir la cartera, buscar la tarjeta o introducir datos, bastará con llevar el móvil y usar el entorno del banco o Bizum Pay. Para los comercios, el atractivo está en la rapidez del cobro, ya que este modelo promete ingresos prácticamente inmediatos. Aun así, los establecimientos deberán revisar con su entidad las condiciones del servicio, incluidas las posibles comisiones.

Acercar el móvil, confirmar y pagar

La llegada de Bizum a los datáfonos no elimina otros sistemas ya existentes. La plataforma ya permitía pagar compras online introduciendo el número de teléfono y validando la operación desde el banco, y también se había usado en pagos presenciales mediante códigos QR, como ocurre en algunos puntos de Loterías. El nuevo salto está en que ahora el gesto será mucho más parecido al de una tarjeta contactless: acercar el móvil, confirmar y pagar.

Noticias relacionadas

El Banco de España también recuerda que Bizum es un servicio ofrecido por entidades financieras y que cuenta con estándares elevados de seguridad y privacidad, aunque insiste en mantener la prudencia. Conviene revisar siempre el importe antes de aceptar una operación, utilizar solo aplicaciones oficiales, proteger el acceso al móvil y desconfiar de mensajes o solicitudes inesperadas. La novedad promete hacer más fácil pagar en cafeterías, tiendas o supermercados, pero la seguridad seguirá dependiendo también de los hábitos del usuario.