La CNMV aprieta las tuercas a los influencers de finanzas: “Puedes ser objeto de sanción”

Hablar de criptomonedas, acciones o fondos en redes sociales ya no es solo cuestión de tener muchos seguidores, una cámara y una opinión rotunda. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una guía dirigida a los llamados finfluencers, los creadores de contenido que comentan mercados, inversión y productos financieros, para recordarles que algunas publicaciones pueden estar sometidas a regulación.

El mensaje llega en un momento en el que TikTok, Instagram, YouTube o X se han convertido en escaparates habituales para recomendaciones sobre criptoactivos, trading, acciones de moda o productos de inversión. Y la CNMV pone una línea roja muy clara:

“No debes utilizar las redes sociales para difundir información falsa o engañosa sobre criptomonedas. Puedes ser objeto de un expediente sancionador por abuso de mercado”

No es lo mismo divulgar que recomendar

La clave está en distinguir entre explicar un concepto financiero y empujar al público hacia una inversión concreta. Según la guía, una recomendación de inversión es cualquier información dirigida al público en la que se sugiera, de forma explícita o implícita, una estrategia sobre uno o varios instrumentos financieros o sus emisores. Incluso una opinión en redes de alguien considerado experto puede entrar en esa categoría.

La CNMV lanza una advertencia a los influencers de finanzas. / INFORMACIÓN

Eso significa que un vídeo sobre “qué es Bitcoin” no tiene el mismo riesgo regulatorio que otro que diga “compra este token antes de que suba” o “esta acción va a explotar”. En el segundo caso, el creador puede estar influyendo en decisiones de inversión y debe cumplir normas de transparencia, objetividad y conflictos de interés.

El aviso más serio: nada de asesorar sin permiso

La CNMV también recuerda que el asesoramiento personalizado está sometido a autorización. Es decir, un influencer no puede decirle a una persona concreta qué comprar, vender o mantener en función de su situación personal si no cuenta con la autorización correspondiente.

Este punto es importante porque muchas comunidades financieras funcionan precisamente con mensajes directos, grupos privados, canales de pago o consultas personalizadas. Ahí la línea entre “contenido educativo” y “servicio de inversión” puede cruzarse con facilidad.

Cripto, el terreno más delicado

El supervisor pide especial prudencia al hablar de criptoactivos. No solo porque son productos volátiles, sino porque muchas campañas se apoyan en promesas rápidas, urgencia artificial y expectativas de beneficio poco realistas.

La CNMV recomienda no crear presión con mensajes del tipo “gana dinero rápido” y pide que se destaquen los riesgos, no solo las posibles ganancias. En otras palabras: si alguien promociona un activo, debe entender qué está promocionando y explicar también qué puede salir mal.

Conflictos de interés: el detalle que muchos olvidan

Otro punto clave está en los intereses ocultos. Si un creador cobra por promocionar un producto, tiene una posición en el activo del que habla o puede beneficiarse de una subida provocada por su propia recomendación, debe decirlo de forma clara y visible.

No hacerlo, advierte la CNMV, puede considerarse una señal engañosa o una forma de manipular la percepción del mercado. En el mundo cripto, donde un mensaje viral puede mover el precio de tokens pequeños, este aviso no es menor.

El fin del “yo solo opino”

La guía no significa que los creadores no puedan hablar de finanzas. La CNMV reconoce que los finfluencers también cumplen una función divulgativa sobre educación financiera y actualidad. Pero el mensaje de fondo es evidente: tener seguidores no exime de cumplir la ley.

El nuevo escenario obliga a profesionalizar el contenido financiero en redes. Menos promesas de enriquecimiento exprés, más transparencia y más cuidado al hablar de productos que pueden hacer ganar dinero, pero también perderlo muy rápido.