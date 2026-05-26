Confirmado por la Seguridad Social: estos son los años que debes cotizar para cobrar el 100% de la pensión de jubilación

La edad de jubilación en España continúa avanzando dentro del calendario progresivo aprobado para adaptar el sistema de pensiones al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Cada año, muchos trabajadores revisan no solo cuándo podrán retirarse, sino también qué condiciones deberán cumplir para acceder a una prestación contributiva. En 2027 culminará este proceso: la edad ordinaria será de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados, y de 67 años para quienes no lleguen a ese periodo.

Pero alcanzar la edad legal no garantiza por sí solo cobrar la pensión completa. La cuantía final depende de dos elementos: la base reguladora, calculada a partir de las cotizaciones, y el porcentaje que corresponda según los años trabajados. La Seguridad Social recuerda que el mínimo general para acceder a una pensión contributiva de jubilación es de 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar dentro de los 15 años anteriores al retiro.

37 años cotizados

A partir de ahí aparece la clave: desde 2027, para cobrar el 100% de la pensión será necesario haber cotizado 37 años. Quienes solo acrediten 15 años seguirán teniendo derecho al 50% de la base reguladora, pero no a la totalidad de la prestación. Después, cada mes adicional cotizado irá sumando porcentaje hasta completar el 100%. En concreto, se añadirá un 0,19% por cada mes durante un primer tramo y un 0,18% en los últimos meses necesarios para llegar al máximo.

Conviene no confundir dos conceptos habituales: cobrar el 100% de la pensión no significa necesariamente cobrar la pensión máxima.El 100% se refiere a recibir toda la base reguladora que corresponda a cada trabajador. La pensión máxima, en cambio, es el límite legal que puede percibirse cada año, aunque la base reguladora individual sea superior. Por eso, dos personas con 37 años cotizados pueden cobrar cantidades distintas si sus bases de cotización también fueron diferentes.

Escala progresiva

La escala será progresiva. Con 25 años cotizados se alcanzará aproximadamente el 72,8% de la base reguladora; con 30 años, alrededor del 84,2%; con 35 años, el 95,6%; y con 36 años, cerca del 97,84%. Solo al llegar a los 37 años cotizados se obtendrá el 100%. Así, una persona con una base reguladora de 1.600 euros cobraría unos 1.164 euros con 25 años cotizados, unos 1.347 euros con 30 años y los 1.600 euros completos si acredita los 37 años.

El cálculo de la base reguladora también se encuentra en transición. La reforma introducida por el Real Decreto-ley 2/2023 permite mantener el sistema de los últimos 25 años si resulta más favorable, al tiempo que incorpora de forma progresiva un nuevo modelo que tendrá en cuenta un periodo más amplio y permitirá descartar los peores meses de cotización. El objetivo es que la Seguridad Social aplique la fórmula más beneficiosa para el futuro pensionista durante el periodo transitorio.

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Jubilación anticipada y demorada

Quienes superen los 37 años cotizados no aumentarán por ello el porcentaje de la base reguladora si se jubilan a la edad ordinaria, porque ya habrán alcanzado el 100%. Otra cosa distinta es retrasar voluntariamente la jubilación, una opción que puede generar incentivos económicos, o adelantarla, en cuyo caso se aplican penalizaciones mediante coeficientes reductores. Por eso, antes de tomar una decisión, resulta clave revisar la vida laboral, calcular la base reguladora aproximada y comprobar cuántos años reales de cotización se tendrán en el momento de la retirada.