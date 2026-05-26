La “trampa” de algunas subidas de sueldo: el detalle de la nómina que puede congelar tu salario

Recibir una subida de sueldo suele interpretarse como una buena noticia inmediata. Para muchos trabajadores, que la empresa acepte mejorar la nómina supone un reconocimiento profesional y una forma de ganar estabilidad económica. Sin embargo, no todas las mejoras salariales tienen el mismo efecto a largo plazo ni todas garantizan que el salario siga creciendo en el futuro.

La clave está en mirar la nómina con detalle y entender cómo se estructura la retribución. El salario de un empleado no se compone únicamente del salario base, sino que puede incluir pluses, complementos, incentivos, mejoras voluntarias o cantidades pactadas por encima del convenio. Y precisamente ahí puede aparecer una práctica legal, pero desconocida para muchos trabajadores: la compensación y absorción salarial, regulada en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Complemento absorbible

Sobre este punto ha alertado el abogado laboralista Juanma Lorente, que advierte de una situación frecuente cuando una empresa plantea una subida mediante un nuevo complemento en la nómina. El trabajador puede pensar que ha conseguido una mejora definitiva, pero si ese plus se pacta como absorbible, el efecto real puede ser muy distinto. En la práctica, esa cantidad puede servir para compensar futuras subidas del salario base o del convenio, de manera que el sueldo total apenas se mueva durante bastante tiempo.

El ejemplo es sencillo. Un empleado negocia con la empresa y consigue que le añadan un complemento mensual. En ese momento cobra más y la mejora parece clara. Pero meses después el convenio colectivo actualiza las tablas salariales y el salario base debería subir. Si el complemento era absorbible, la empresa puede reducir ese plus en la misma proporción en la que aumenta el salario base, manteniendo intacto el importe total de la nómina. El trabajador ve cómo cambia la distribución de los conceptos, pero no el dinero que entra en su cuenta.

La “trampa” de algunas subidas de sueldo: el detalle de la nómina que puede congelar tu salario / Freepik

Negociación

Por eso Lorente insiste en que la negociación debe hacerse antes de aceptar la subida. El punto decisivo no es solo cuánto dinero ofrece la empresa, sino cómo aparece reflejado en la nómina y si se pacta expresamente que el complemento no será absorbible ni compensable. Si no se deja claro, el trabajador puede encontrarse con que esa mejora actúa como un colchón que la empresa utiliza para neutralizar incrementos posteriores derivados del convenio, del salario base o de otras revisiones salariales.

La diferencia puede ser importante. Si el complemento se pacta como no absorbible, una futura subida del salario base debería sumarse al sueldo ya mejorado, de forma que el trabajador sí notaría el incremento real. En cambio, si el plus es absorbible, el aumento del salario base puede ir acompañado de una reducción equivalente del complemento. No significa necesariamente que la empresa esté actuando fuera de la ley, ya que la compensación y absorción puede operar cuando el salario anual realmente abonado supera el fijado por norma o convenio.

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La recomendación para cualquier empleado que negocie una mejora salarial es pedir que quede por escrito la naturaleza del complemento. No basta con que la empresa prometa una subida verbal o con ver una cantidad nueva en la nómina. Conviene preguntar si ese plus es absorbible, revisar el contratoo el acuerdo firmado y, si es posible, exigir una cláusula que indique que se trata de un complemento no absorbible ni compensable. De lo contrario, la alegría inicial de cobrar más puede convertirse en una sorpresa cuando lleguen futuras actualizaciones salariales y el sueldo total se quede exactamente igual.