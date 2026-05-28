Buenas noticias si vas a comprar una casa en Alicante: baja uno de los impuestos clave

Comprar una vivienda en Alicante, Valencia o Castellón será un poco más barato desde el 1 de junio. La rebaja fiscal afecta especialmente a quienes adquieran una casa de segunda mano, ya que el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas baja del 10% al 9% para las compraventas inmobiliarias realizadas desde esa fecha.

La medida también afecta a quienes compren obra nueva, aunque en este caso no cambia el IVA. Lo que se reduce es el tipo general de Actos Jurídicos Documentados, que pasa del 1,5% al 1,4% a partir del 1 de junio de 2026.

La asesora especializada en herencias, testamentos y donaciones de ADESER lo resume con un aviso claro a través de Instagram: “Ojo si vas a comprar una casa en la Comunidad Valenciana porque a partir del 1 de junio bajan los impuestos”.

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La fecha clave: 1 de junio

El punto importante no es solo el precio de la vivienda, sino la fecha de la operación. Para beneficiarse de la reducción fiscal, la compraventa debe firmarse a partir del 1 de junio.

En el caso de una vivienda usada, el comprador paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Hasta ahora, el tipo general era del 10%. Desde el 1 de junio, será del 9% con carácter general, salvo supuestos específicos como operaciones de alto valor.

Cuánto puedes ahorrar al comprar una vivienda de segunda mano

El ejemplo que pone la asesora es muy claro. Si una vivienda de segunda mano cuesta 180.000 euros, con el tipo del 10% el comprador pagaría 18.000 euros de ITP. Con el nuevo tipo del 9%, el impuesto bajaría a 16.200 euros. Es decir, el ahorro sería de 1.800 euros en una operación de ese importe.

Qué pasa si compras una vivienda nueva

En la obra nueva el esquema es distinto. El comprador no paga ITP, sino IVA y Actos Jurídicos Documentados. El IVA no cambia: sigue siendo el 10% para la vivienda nueva con carácter general. Lo que sí baja en la Comunidad Valenciana es el tipo general de AJD, que pasa del 1,5% al 1,4%.

La rebaja es menor que en la vivienda usada, pero también puede suponer un ahorro en operaciones de importes elevados.

Una rebaja que llega en plena tensión por la vivienda

La medida llega en un momento en el que comprar una casa se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de muchas familias, especialmente para jóvenes y compradores de primera vivienda.

La bajada no resuelve por sí sola el problema de los precios, la falta de oferta o las dificultades de acceso a la financiación, pero sí reduce una parte del coste inicial que debe asumir quien compra.

Y en una operación inmobiliaria, donde a la entrada, la notaría, el registro y los impuestos se suman al precio de la vivienda, cualquier rebaja puede marcar diferencia.

D. Pamies

No todos los casos son iguales

Aunque el mensaje general es sencillo, conviene revisar cada operación antes de firmar. Existen tipos reducidos, beneficios fiscales y reglas específicas en función del tipo de comprador, el valor del inmueble o si se trata de vivienda habitual.

También se mantiene un tipo incrementado para determinados inmuebles de alto valor, por lo que no todas las operaciones tributan igual.

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Por eso, antes de cerrar una compra, lo recomendable es consultar con una asesoría, gestoría, notaría o profesional especializado para calcular bien los impuestos reales de la operación.