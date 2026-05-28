El aviso de Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los despidos en viernes: “La Justicia lo ha dejado claro”

Que muchos despidos se comuniquen un viernes no es casualidad. Al menos, eso es lo que sostiene el abogado laboralista Juanma Lorente, que en uno de sus vídeos en redes sociales ha explicado por qué esta práctica es mucho más habitual de lo que parece y qué deben revisar los trabajadores cuando reciben el finiquito.

“Si la empresa te despide un viernes, tienes derecho a cobrar el fin de semana entero”, asegura el abogado.

La explicación afecta a una situación muy reconocible para muchos trabajadores: recibir la carta de despido justo al terminar la semana laboral.

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Por qué tantas empresas despiden en viernes

Lorente reconoce que durante años le llamó la atención la enorme cantidad de despidos que se producían precisamente el último día de la semana.

Según explica, algunas empresas intentaban cerrar el contrato con fecha de viernes para dejar fuera determinados días del cálculo final. “La empresa lo que hacía era: te despido el viernes, te hago el finiquito con fecha de viernes y ya el sábado y el domingo me lo ahorro”, comenta.

Por qué también se cobra el sábado y el domingo

La clave está en cómo se genera el descanso semanal. No aparece de golpe al final de la semana, sino que se va devengando con los días trabajados. Lorente lo resume de forma muy gráfica: “Tiene sentido que si tú cada cinco días tienes derecho a descansar dos, te han despedido, vale, pero tú has trabajado los cinco días, tienes derecho a descansar esos dos”.

Es decir, si el empleado trabaja de lunes a viernes y la empresa extingue el contrato al terminar la jornada del viernes, no puede dejar fuera sin más el descanso semanal asociado a esa semana de trabajo. Por eso asegura que la Justicia ya se ha pronunciado sobre este tipo de situaciones y recuerda que el descanso semanal también forma parte de los derechos generados por el trabajador.

El detalle que conviene revisar en el finiquito

Más allá de la indemnización, Lorente pone el foco en el finiquito y en los conceptos que aparecen incluidos en él.

Ahí es donde muchos trabajadores, según explica, deberían revisar con atención qué cantidades se están liquidando realmente y hasta qué fecha se computan.

Porque una cosa es la fecha del despido y otra distinta los derechos económicos que ya se han generado antes de la finalización del contrato.

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Qué hacer antes de firmar

El consejo más repetido por especialistas laborales suele ser el mismo: revisar bien el documento antes de firmarlo y, en caso de duda, consultar con un profesional o firmar como “no conforme”.

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También conviene recordar que los plazos para reclamar en materia laboral son limitados, especialmente cuando se trata de despidos.