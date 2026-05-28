El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro y señala el problema de la vivienda en España: “Viven en otra galaxia”
El economista denuncia que se construyen pocas viviendas protegidas y critica que la política urbanística no responda a la realidad de los jóvenes ni de los hogares actuales
El problema de la vivienda sigue en el centro del debate público y Gonzalo Bernardos ha sido especialmente contundente. El economista ha denunciado en laSexta Xplica la escasa construcción de vivienda protegida en España y ha acusado a las administraciones de no estar respondiendo a una de las principales preocupaciones sociales del país.
“Nos toman el pelo y nos lo toman mucho”, afirmó Bernardos durante su intervención, en la que puso el foco en una contradicción que, a su juicio, resume buena parte del problema: se habla mucho de vivienda pública, pero se construye muy poca.
La comparación que utiliza Bernardos para explicar el problema
El economista comparó los datos actuales con los de hace más de tres décadas para mostrar el cambio de escenario. Según expuso, en 1991 se iniciaron 205.000 viviendas en España, cuando el país tenía alrededor de 39 millones de habitantes. En cambio, en 2025, con unos 49 millones de habitantes, la cifra se sitúa en 133.000 viviendas.
La diferencia es especialmente llamativa para Bernardos porque España tiene ahora cerca de 10 millones de habitantes más, pero se construye bastante menos vivienda que entonces.
El dato que más criticó el economista fue el de la vivienda de protección oficial. Según señaló, de esas 133.000 viviendas iniciadas, apenas unas 12.000 corresponden a vivienda protegida.
Bernardos cuestionó así el discurso de las administraciones que aseguran ser partidarias de este modelo. Para el economista, los números no acompañan a las declaraciones políticas.
La crítica a los políticos: “Viven en otra galaxia”
Bernardos también cargó contra la normativa urbanística y contra la forma en la que se diseñan las políticas de vivienda. En su opinión, las exigencias actuales impiden levantar vivienda más asequible y adaptada a la realidad social.
Uno de los puntos que más criticó fue el tamaño mínimo de las viviendas en determinados planes urbanísticos. “¿Por qué te obligan los planes urbanísticos a acoger y hacer que las viviendas mínimas de dimensión sean 80 metros cuadrados?”, planteó.
Su respuesta fue clara: “Porque el político de todos los partidos, no solo del PSOE o Sumar, sino también del PP, vive en otra galaxia y considera que las familias son de cuatro o cinco personas”.
Viviendas más pequeñas para jóvenes
Frente a ese modelo, Bernardos defendió la necesidad de impulsar viviendas más pequeñas y más accesibles, especialmente para jóvenes que buscan comprar o alquilar su primera casa. “A un joven, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya le vale”, sostuvo el economista.
Su argumento parte de un cambio social evidente: los hogares actuales ya no responden siempre al modelo de familia numerosa o de cuatro miembros. Según Bernardos, el tamaño medio de los hogares en España se sitúa por debajo de las dos personas y media por vivienda.
“Quien hace la política de Vivienda tiene más de 60 años y no se entera”
La intervención terminó con otra frase directa contra quienes diseñan la política de vivienda en España. “Quien hace la política de Vivienda tiene más de 60 años y no se entera”, afirmó Bernardos.
El economista considera que buena parte de las decisiones se toman desde una visión desfasada del mercado, de las familias y de las necesidades reales de los jóvenes.
Su diagnóstico es duro: faltan viviendas, falta vivienda protegida y falta adaptar la oferta a un país donde cada vez hay más hogares pequeños, más jóvenes bloqueados por los precios y más dificultades para acceder a una primera vivienda.
Una crisis que ya no afecta solo a las grandes ciudades
Aunque el debate suele centrarse en Madrid, Barcelona o las zonas turísticas, el problema de la vivienda se ha extendido a muchas ciudades medias y áreas metropolitanas. La falta de oferta, el encarecimiento del alquiler y las dificultades para comprar han convertido el acceso a una casa en una de las grandes preocupaciones de los jóvenes y de las familias.
Bernardos resume esa sensación con una frase que conecta con el malestar de muchos ciudadanos: se promete vivienda asequible, pero los datos siguen sin resolver el problema.
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