Pilar García de la Granja, experta económica, sobre las pensiones: “Se concibieron para financiar entre 8 y 10 años desde que dejamos de trabajar pero lo hacen entre 25 y 28”

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado cambios en la jubilación flexible de nuestro país que, por primera vez, incluye a los autónomos para que puedan combinar cobrar un sueldo con cobrar una pensión.

Este cambio, que entrará en vigor dentro de tres meses, está pensado para que personas que están bien de salud y hayan llegado a su edad de jubilación, una vez retiradas se planteen volver a trabajar.

Autónomos y más ventajas para la jubilación flexible

Los jubilados que quieran acogerse a esta jubilación flexible podrán hacerlo con un contrato a tiempo parcial con una jornada que pasa de entre el 25 y el 27 % a entre 33 y 80 % del tiempo total. La cuantía de la pensión se reducirá en relación proporcional al tiempo que comience a trabajar.

Por otra parte, la Seguridad Social abre esta jubilación flexible a los pensionistas que quieran volver a trabajar como autónomos, ya que hasta su retiro pueden haber estado ejerciendo como autónomos o como asalariados. El pensionista recibirá hasta un 25% de su pensión y aquellos ingresos derivados de su nueva actividad.

En caso de que esas personas se jubilaran de forma demorada, es decir, pasada su edad legal de jubilación, la Seguridad Social le mantendrá el plus de la paga que en su día le concedió.

Pilar García de la Granja: “Tiene todo el sentido del mundo”

En el programa ‘La Linterna’ de Cope, Pilar García de la Granja, experta económica y directora de Mediodía Cope, analizaba esta medida y opinaba que “tiene todo el sentido del mundo, vivimos más años, vivimos mejor y eso exige trabajar más tiempo. La pensión se concibió para financiar entre 8 y 10 años de vida desde que dejamos de trabajar pero ahora financia entre 25 y 28 años”.

García de la Granja explica que los jubilados viven ahora “30 años o más después de haberse jubilado por lo que además es un coste muy elevado porque además son pensiones que se van revalorizando con el IPC”.

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En este sentido, incide en que tampoco se ha cotizado lo suficiente en millones de personas para la jubilación que se percibe. “Lo valioso es que sigan trabajando si están en condiciones”, concluye.