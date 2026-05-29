Pilar García de la Granja, experta económica: “Si un jubilado cobra 1.500 euros de pensión y se reengancha a trabajar se le quedaría en 1.005 trabajando un tercio de la jornada”

Volver al mercado laboral siempre y cuando se esté en buenas condiciones. Este es el objetivo de la nueva medida aprobada por el Gobierno para la jubilación flexible. Esta modalidad permite a una persona ya jubilada compatibilizar el cobro de su pensión con cobrar una nómina derivada de un empleo.

El aumento de la esperanza de vida y del coste de las pensiones ha hecho que el Ejecutivo valore nuevas formas de aumentar el tiempo que los trabajadores estén en activo y, por ello, ha flexibilizado este tipo de retiro para que las persona que lo deseen puedan seguir en el mercado laboral. Antes las pensiones servían para financiar a los jubilados entre 8 y 10 años pero ahora lo hacen entre 25 y 28 años , explicaba Pilar García de la Granja, experta económica en Cope.

Una de las principales novedades de esta norma es que los autónomos también pueden acogerse a esta modalidad siempre que “en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, la persona pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta propia. En estos casos, el importe de la pensión a percibir se corresponderá con un porcentaje del 25 %”, recoge el BOE.

Además, desaparece la exigencia de esperar un periodo mínimo desde que se reconoce la pensión para poder solicitar esta modalidad.

Con la nueva regulación, el jubilado podrá compatibilizar el trabajo con el cobro parcial de la pensión. En el caso de los asalariados, se amplía la jornada permitida: podrá situarse entre el 33 y el 80 % de una jornada completa.

La reforma entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, que tiene fecha de 28 de mayo. Así pues, esta medida se aplicará a partir del 28 de agosto.

Pilar García de la Granja: “Los autónomos jubilados seguro que vuelven a currar”

Sobre este tema, la experta económica Pilar García de la Granja, ha explicado en el programa ‘Herrera en Cope’, con Jorge Bustos, que esta reforma “intenta alargar la vida laboral, las cotizaciones, teniendo en cuenta que se está disparando el coste de las pensiones hasta niveles históricos, mes a mes”.

García de la Granja ha apuntado a que la pensión se reduce en función de la jornada de trabajo. “Si un jubilado cobra 1.500 euros de pensión, se reengancha con una jornada del 33 % , la pensión se reduciría en 495 euros al mes hasta los 1.005 euros. En los autónomos podrá cobrar hasta el 25 % de su pensión”, ha explicado.

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Por último, la experta económica se ha mostrado convencida de que la gran mayoría de los autónomos jubilados “seguro que vuelven a currar”.