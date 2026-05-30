Ya es oficial: ayudas de hasta 2.700 euros para jóvenes que estudian y residen en otra provincia
Los estudiantes que cursen estudios postobligatorios fuera de su provincia podrán solicitar una ayuda de hasta 2.700 euros para gastos de residencia
Alejandro Navarro
En vista de la situación actual de la vivienda en España, muchos estudiantes tienen dificultades para encontrar un alquiler asequible cuando se van a estudiar fuera de su provincia.
Por ello, se destinan medidas para apoyar económicamente a los jóvenes que viven fuera mientras realizan sus estudios superiores, como pueden ser las ayudas económicas estatales.
Hasta 2.700 euros para cubrir gastos de residencia
Ahora bien, según ha anunciado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los alumnos que cambien de provincia o localidad para cursar estudios postobligatorios podrán recibir una cuantía fija de 2.7000 euros, destinados a cubrir su residencia en el próximo curso.
En este caso, tanto los estudiantes universitarios como de Bachillerato o Formación Profesional, tendrán derecho a solicitar la prestación y, con ello, disminuir el impacto de los precios del alquiler.
Esta ayuda pretende solventar los efectos negativos que puedan tener los elevados precios en los más jóvenes, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, o ciertos enclaves turísticos, donde más se siente la subida en el mercado inmobiliario.
Principales factores para acceder a la ayuda económica
Otro aspecto importante de esta ayuda de 2.700 euros es que el estudiante debe demostrar que el gasto de alojamiento corre por su cuenta, es decir, que el beneficiario se encarga de pagar las rentas por su vivienda.
Además, la carga lectiva también es clave, ya que el estudiante tiene que estar matriculado del curso completo para poder solicitar toda la cuantía. Al contrario, si el alumno realiza una matrícula parcial, entonces solo podrá acceder a 350 euros.
Como último factor a tener en cuenta, los umbrales de renta de la unidad familiar suelen ser muy determinantes a la hora de conceder estas prestaciones. En todo caso, el plan de becas estatales se lanza como un método para apoyar económicamente a estudiantes con rentas bajas durante su formación postobligatoria.
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