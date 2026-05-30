La Seguridad Social reduce hasta un 21% de por vida la pensión de quienes se jubilen dos años antes

Adelantar la jubilación puede tener consecuencias permanentes sobre la pensión. La Seguridad Social aplica reducciones económicas a quienes deciden retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria, y esos recortes acompañan al pensionista durante toda su vida.

La posibilidad está recogida en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula la llamada jubilación anticipada voluntaria. Aunque miles de trabajadores optan cada año por dejar antes el mercado laboral, muchos desconocen que esa decisión puede traducirse en una reducción definitiva de la cuantía mensual que cobrarán durante toda la jubilación.

El artículo 208 de la LGSS permite acceder a la jubilación hasta 24 meses antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan determinados requisitos de cotización. Sin embargo, la norma también establece la aplicación de coeficientes reductores sobre la pensión, cuyo porcentaje varía en función de los años cotizados y del tiempo de adelanto.

En los casos más desfavorables, la reducción puede alcanzar el 21%. Esto ocurre cuando el trabajador adelanta dos años su jubilación y no alcanza determinados periodos de cotización establecidos por la Seguridad Social.

Cómo funcionan los recortes de la jubilación anticipada

La reforma de pensiones modificó el sistema de penalizaciones para la jubilación anticipada y sustituyó los antiguos coeficientes trimestrales por reducciones mensuales. El objetivo era ajustar de forma más precisa el impacto económico de adelantar el retiro.

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.366 millones de euros en mayo, un 6,1% más / Europa Press

Actualmente, la Seguridad Social aplica distintos porcentajes en función de dos variables:

Los meses que falten hasta la edad ordinaria de jubilación. Los años acumulados de cotización.

Cuanto menor sea la carrera de cotización y mayor el adelanto, mayor será la penalización sobre la pensión. Por ejemplo, un trabajador que adelante su jubilación 24 meses y no llegue a 38 años y seis meses cotizados puede sufrir el recorte máximo previsto en la ley. Hablando en números, una pensión de 1.800 euros puede quedarse por debajo de 1.500 euros mensuales si la jubilación se adelanta dos años y se aplican los coeficientes reductores máximos

La reducción no es temporal ni desaparece al alcanzar la edad ordinaria. Se aplica de forma permanente sobre la cuantía de la pensión.

Todo depende de los años cotizados

Uno de los aspectos que más dudas genera es que la edad ordinaria de jubilación no es igual para todos los trabajadores. En 2026, esta depende del tiempo cotizado a la Seguridad Social.

De forma general, quienes no alcancen determinados años cotizados deberán esperar más tiempo para jubilarse con el 100% de la pensión. En cambio, las carreras laborales más largas permiten acceder antes a la jubilación ordinaria.

Por eso, expertos en pensiones recuerdan que adelantar el retiro dos años no tiene el mismo impacto en todos los casos y recomiendan revisar previamente las simulaciones oficiales de la Seguridad Social antes de tomar una decisión definitiva.

Más de 10 millones de pensionistas en España

El debate sobre la jubilación anticipada gana relevancia en un momento en el que el sistema público de pensiones sigue aumentando su gasto. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España supera ya los 10 millones de pensionistas y el gasto mensual en pensiones marca nuevos máximos históricos año tras año.

Precisamente por ello, las reformas recientes han endurecido parcialmente las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y han incentivado, al mismo tiempo, el retraso voluntario de la edad de retiro mediante bonificaciones adicionales.

Antes de solicitar la jubilación anticipada, especialistas en previsión social aconsejan comprobar cómo afectarán los coeficientes reductores a la pensión futura, especialmente en carreras de cotización más cortas. En algunos casos, adelantar unos meses el retiro puede suponer perder cientos de euros al mes de forma permanente.