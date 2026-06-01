El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo

La jornada laboral vuelve a ocupar un lugar central en el debate público en España. Mientras el sector privado sigue pendiente de la reducción general del tiempo de trabajo, la Administración General del Estado ya ha dado un paso oficial que afecta a miles de empleados públicos. El cambio consiste en pasar de una jornada ordinaria de 37,5 horas semanales a una de 35 horas, una medida que modifica el día a día de buena parte del personal que trabaja en ministerios, organismos públicos, delegaciones del Gobierno y entidades vinculadas a la estructura estatal.

La decisión, por supuesto, tiene impacto laboral. Pero también político y organizativo. Para el Gobierno, la reducción de jornada forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la Administración, mejora de la conciliación y equiparación con otras administraciones que ya habían recuperado las 35 horas. Para los empleados públicos, supone una reorganización de sus horarios y una mejora en sus condiciones de trabajo. Para los ciudadanos, la clave estará en comprobar si el nuevo modelo mantiene la atención y la continuidad de los servicios públicos sin retrasos ni pérdida de calidad.

Confirmado por el BOE

El Boletín Oficial del Estado ha confirmado esta modificación mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública. La norma fue publicada el 15 de abril de 2026 y comenzó a aplicarse al día siguiente, el 16 de abril. Desde esa fecha, la jornada general del personal incluido en el ámbito de la Administración General del Estado queda fijada en 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. La resolución también concedía un mes a los departamentos, organismos y entidades afectados para adaptar sus calendarios laborales y sus sistemas de control horario, de modo que el ajuste debía estar incorporado a mediados de mayo.

¿Quiénes trabajarán 35 horas?

La medida beneficia al personal de la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, agencias y otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la AGE cuando les resulten aplicables estas instrucciones. En la práctica, el cambio alcanza a cientos de miles de empleados públicos de la estructura estatal. Quedan fuera, sin embargo, el personal militar de las Fuerzas Armadas y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se prevén adaptaciones específicas para ámbitos con particularidades propias, como instituciones penitenciarias, centros sanitarios, centros docentes o servicios sujetos a turnos y atención continuada.

La resolución deja claro otro punto importante: esta reducción no se extiende automáticamente a ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas ni otras administraciones públicas. Es decir, la jornada de 35 horas aprobada ahora corresponde a la Administración del Estado y a los organismos incluidos en su ámbito de aplicación. Las entidades locales y otras administraciones deberán regirse por sus propias normas, calendarios y procesos de negociación colectiva.

Horario intensivo de verano

El cambio ordinario de jornada llega acompañado del horario intensivo de verano. Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, los empleados públicos de la AGE podrán acogerse a una jornada continua de 6,5 horas diarias, frente a las siete horas habituales del resto del año. En el turno de mañana, el horario general se situará entre las 8.00 y las 15.00 horas, mientras que en el turno de tarde se desarrollará entre las 14.30 y las 21.30 horas. Aun así, el modelo mantiene una parte flexible: la presencia obligatoria se concentra, con carácter general, entre las 9.00 y las 14.00 horas, y el tiempo restante puede completarse dentro de los márgenes habilitados por la Administración.

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Conciliación familiar

La norma también introduce una mejora específica para facilitar la conciliación familiar durante los meses de verano. Los empleados públicos con hijos menores de 12 años, personas tuteladas o familiares con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% podrán ampliar la jornada intensiva desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.