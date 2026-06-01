Gonzalo Bernardos avisa sobre la jubilación flexible: “A la Seguridad Social sí le sale rentable”

La jubilación flexible es uno de los grandes asuntos económicos y sociales que preocupan a muchos. Cada vez más trabajadores se preguntan si merece la pena retrasar el retiro, seguir en activo después de alcanzar la edad ordinaria o incluso combinar pensión y trabajo. La respuesta no es sencilla, porque depende de la pensión esperada, la salud, el tipo de empleo, los años cotizados y las necesidades económicas de cada persona.

El debate también afecta directamente a la sostenibilidad de la Seguridad Social. En un país con una esperanza de vida elevada y una generación numerosa acercándose a la jubilación, cualquier medida que retrase el pago completo de pensiones tiene impacto en las cuentas públicas. Sobre este asunto se pronunció el economista Gonzalo Bernardos en una entrevista en laSexta, en el programa Más Vale Tarde, donde analizó la jubilación flexible, la jubilación activa y los incentivos para seguir trabajando más allá de la edad ordinaria.

Jubilación más tardía

Bernardos fue claro al explicar por qué estas medidas interesan al sistema. “Todo aquello que sea que te jubiles más tarde es positivo porque significa que durante ese tiempo la Seguridad Social paga menos y, por lo tanto, el agujero en la Seguridad Social es inferior”, señala el economista. A su juicio, este tipo de fórmulas han tenido un efecto real, aunque no tan amplio como se esperaba inicialmente.

El economista puso cifras a esta evolución y destacó que el porcentaje de personas que optan por retirarse más tarde ha crecido en los últimos años. Según explicó, “en 2021 las personas que se jubilaban más tarde de lo previsto inicialmente eran 4,9; ahora estamos en el 11,1”. Bernardos considera que esta tendencia puede continuar al alza, especialmente entre los autónomos, un colectivo para el que seguir trabajando puede convertirse en una vía para mejorar ingresos cuando la pensión resulta insuficiente.

En este punto, Bernardos subraya que los autónomos tienen un papel importante en este cambio. “Es muy probable que siga aumentando porque para los autónomos, que no solo tienen la jubilación flexible sino también tienen la jubilación activa, es una manera de cobrar más porque su pensión es exigua”, afirmó. El economista recordó que muchos trabajadores por cuenta propia cotizaron durante años por bases reducidas, lo que después se traduce en prestaciones más bajas. “El último año en que pudieron elegir las cotizaciones que pagaban, el 85,9% en 2021 exigió la pensión mínima”, apuntó.

Sin embargo, Bernardos diferenció entre quienes necesitan seguir trabajando por motivos económicos y quienes lo hacen por vocación o por voluntad de mantenerse activos. “Para los que tienen una buena pensión, solamente el atractivo que tienen estas medidas es mantenerse activo porque consideran que aún son aptos para trabajar y no quieren retirarse”, explicó. Es decir, en las pensiones más altas el incentivo económico puede ser secundario, mientras que en las pensiones más bajas la jubilación flexible o activa puede ayudar a complementar ingresos.

El precio de jubilarse antes

El economista también advirtió de que, pese al impulso de estas medidas, la mayoría de trabajadores sigue queriendo jubilarse cuando llega el momento. “La inmensa mayoría quiere jubilarse, lo que pasa que con las medidas adoptadas por el ministro Escrivá jubilarte anticipadamente te cuesta bastante más que antes”, señaló. Con esta frase, Bernardos apunta a una de las claves del debate: parte del retraso en la edad real de jubilación se debe al endurecimiento de las penalizaciones para quienes quieren retirarse antes de tiempo.

Gonzalo Bernardos avisa sobre la jubilación flexible: “A la Seguridad Social sí le sale rentable” / INFORMACIÓN

La gran cuestión es si, desde el punto de vista individual, compensa retrasar la jubilación. Bernardos se mostró escéptico. “¿Compensa jubilarse y trabajar a la vez? Yo creo que no, porque si demoras un año la jubilación te dan un 4% más, pero dejas de cobrar la pensión”, explicó. A su juicio, el incentivo puede parecer atractivo, pero debe compararse con el dinero que el trabajador deja de percibir durante ese año en el que no cobra la pensión completa.

Rentabilidad

Por eso, el economista concluyó que la operación resulta más favorable para el sistema que para muchos pensionistas. “A la Seguridad Social sí le sale rentable, pero a ti solo te sale rentable si tu esperanza de vida supera los 25 años tras jubilarse”, afirmó. Bernardos recordó además que “la esperanza de vida una vez pasados los 65 años es de 21”, por lo que interpreta que el incentivo está diseñado de forma que la Seguridad Social tenga más probabilidades de salir ganando.

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Aun así, Bernardos no cerró la puerta a que estas fórmulas puedan ser útiles para determinados perfiles. “Si tú no estás conforme con tu pensión, tienes ganas de trabajar y crees que tu mejor momento es el actual, pues ánimo, que te recompensarán con un 4% anual”, señaló. En su opinión, la jubilación flexible puede tener especial sentido en profesiones donde falta personal cualificado. “Sobre todo se prima con la jubilación flexible a aquel que se ha jubilado y se quiere que retorne, sobre todo en algunas profesiones que faltan, como los médicos”, concluyó.