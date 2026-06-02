Bitcoin pierde un nivel psicológico clave por primera vez en casi dos meses y enciende una alerta en el mercado cripto

Bitcoin ha vuelto a poner nervioso al mercado. La mayor criptomoneda del mundo ha caído este martes por debajo de los 70.000 dólares por primera vez en casi dos meses, arrastrada por una combinación peligrosa: tensión geopolítica, menor apetito por el riesgo, salidas de dinero de los ETF y una venta inesperada de Strategy Inc., la empresa de Michael Saylor y uno de los grandes referentes institucionales del bitcoin.

La caída llegó a alcanzar el 3%, hasta situar al activo en su nivel más bajo desde el 8 de abril, con una cotización próxima a los 69.500 dólares a primera hora de Nueva York. El retroceso no se limitó al bitcoin: otras criptomonedas como Ether y Solana también cedieron terreno, en una jornada de ventas generalizadas en los activos digitales.

Por qué importa tanto perder los 70.000 dólares

En los mercados, algunos niveles pesan más por psicología que por técnica. Los 70.000 dólares son uno de ellos. No solo funcionan como una cifra redonda fácil de seguir para inversores particulares, sino también como una referencia para operadores profesionales que vigilan cierres diarios y semanales en busca de cambios de tendencia.

Sean McNulty, responsable de negociación de derivados para Asia-Pacífico en FalconX, lo resume para la agencia Bloomberg con una advertencia clara: “Un cierre diario o semanal confirmado por debajo de los 70.000 dólares marcaría un cambio estructural más que una reacción a un titular”.

Bitcoin ha perdido la barrera psicológica de los 70.000 dólares. / INFORMACIÓN

La frase explica por qué el mercado mira ahora algo más que una caída puntual. Si Bitcoin pierde esa zona y no la recupera con rapidez, el movimiento podría interpretarse como una señal de debilidad más profunda, no como una simple sacudida provocada por las noticias del día.

Irán vuelve a activar el modo refugio

El primer factor que explica la caída es el clima geopolítico. La falta de avances relevantes hacia un acuerdo de paz con Irán ha pesado sobre los activos de riesgo. Los futuros de la bolsa estadounidense también retrocedieron después de más de una semana de ganancias, en un entorno donde los inversores prefieren reducir exposición a mercados volátiles.

Antonio Di Giacomo, analista sénior de mercados en XS.com, apuntó directamente a ese cambio de ánimo: “Los recientes intercambios de ataques y la falta de avances significativos hacia un acuerdo de paz han aumentado la aversión al riesgo en los mercados financieros mundiales”. Según el analista, este escenario suele favorecer a los activos refugio tradicionales, mientras que instrumentos más volátiles como las criptomonedas sufren una presión vendedora mayor.

La lectura es sencilla: cuando crece el miedo, Bitcoin no siempre actúa como “oro digital”. En episodios de estrés global, muchos inversores siguen tratándolo como un activo especulativo, más cercano a la tecnología de alto riesgo que a un refugio clásico.

Los ETF dejan de ser apoyo y se convierten en presión

El segundo golpe llega desde uno de los grandes motores del ciclo alcista reciente: los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos. Durante meses, estos fondos funcionaron como una vía de entrada para capital institucional. Pero ahora el flujo se ha invertido.

Los ETF estadounidenses vinculados al Bitcoin acumulan 11 días consecutivos de salidas netas, una racha récord, con casi 3.500 millones de dólares retirados en ese periodo, según datos recopilados por Bloomberg.

Este dato es importante porque los ETF habían servido como colchón de demanda. Si entraba dinero en los fondos, los gestores tenían que comprar Bitcoin para respaldar esas participaciones. Si el dinero sale, ocurre lo contrario: se reduce la presión compradora y puede aumentar la presión vendedora.

James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares, explicó que el posible efecto positivo de los avances legislativos en Estados Unidos para regular los mercados cripto se ha visto “superado” por el sentimiento de aversión al riesgo vinculado a Irán.

Strategy vende y rompe un símbolo del mercado

El tercer elemento es pequeño en cifras, pero grande en significado. Strategy Inc., la compañía asociada a Michael Saylor y una de las mayores tenedoras corporativas de Bitcoin, comunicó su primera venta del token desde finales de 2022. La operación fue de unos 2,5 millones de dólares, una cantidad mínima frente a una reserva valorada en torno a 59.000 millones de dólares.

La venta no cambia por sí sola el equilibrio del mercado. Pero sí rompe una imagen muy poderosa: la de Strategy como comprador casi permanente y defensor maximalista de Bitcoin. Durante años, Saylor se convirtió en una especie de emblema de la acumulación institucional. Por eso, aunque la operación sea pequeña, llega en un momento delicado y alimenta dudas sobre la solidez de la demanda.

Michael Saylor, uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo. / INFORMACIÓN

En cripto, los símbolos importan. Y que uno de los grandes acumuladores venda, aunque sea poco, pesa más por lo que sugiere que por lo que representa en volumen.

El mercado cripto vuelve a recordar su fragilidad

La caída por debajo de los 70.000 dólares no llega aislada. En los últimos días, el mercado ya venía mostrando señales de presión por la tensión entre Estados Unidos e Irán, el aumento de la volatilidad y las liquidaciones de posiciones apalancadas. CoinDesk había informado de una caída previa por debajo de los 73.000 dólares tras nuevos episodios de tensión militar, con liquidaciones cercanas a los 1.000 millones de dólares en posiciones cripto apalancadas.

Esa dinámica suele agravar los movimientos. Cuando el precio cae y muchos operadores están endeudados o apalancados, las plataformas fuerzan ventas para cubrir posiciones. Eso puede acelerar el descenso y convertir una corrección razonable en una caída mucho más brusca.

La gran pregunta: corrección o cambio de fase

El Bitcoin sigue estando lejos de desaparecer del radar institucional, pero el movimiento actual introduce una pregunta incómoda: ¿estamos ante una simple corrección por miedo geopolítico o ante un cambio más profundo en el mercado?

La respuesta dependerá de varios factores. El primero, si el precio recupera con rapidez los 70.000 dólares o confirma cierres por debajo. El segundo, si los ETF frenan las salidas o siguen drenando capital. El tercero, si la tensión con Irán se reduce o continúa presionando a los activos de riesgo. Y el cuarto, si la venta de Strategy queda como una anécdota o abre un debate sobre el comportamiento de los grandes tenedores.

Por ahora, el mensaje del mercado es claro: Bitcoin ya no sube solo por inercia. Necesita compradores, calma macroeconómica y confianza institucional. Cuando esos tres apoyos flaquean a la vez, incluso la criptomoneda más grande del mundo puede perder en cuestión de horas un nivel que parecía sólido.

Y eso explica por qué los 70.000 dólares importan tanto: no son solo una cifra. Son una prueba de resistencia para todo el relato alcista del bitcoin.