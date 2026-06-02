Confirmado por el BOE: entradas de cine por solo 2 euros para los mayores de 65 años

Para muchas personas jubiladas, el cine es uno de los planes culturales más accesibles, cercanos y habituales. Al disponer de más tiempo libre que durante la etapa laboral, muchos mayores de 65 años podrían acudir con más frecuencia a las salas, especialmente entre semana, cuando hay menos público y más disponibilidad de sesiones. Sin embargo, ese tiempo disponible no siempre se traduce en más asistencia. El precio de las entradas, el coste del transporte o la pérdida del hábito han hecho que muchos pensionistas reduzcan sus salidas culturales.

Ir al cine puede parecer un gasto pequeño, pero para quienes viven con una pensión ajustada supone una decisión más dentro del presupuesto mensual. Una entrada ordinaria, acompañada en muchos casos por desplazamientos o algún consumo adicional, puede convertirse en un desembolso que muchos mayores prefieren evitar. Por eso, medidas como el programa Cine Sénior buscan recuperar un hábito cultural y social que va más allá de ver una película: salir de casa, compartir tiempo con otras personas y mantener una participación activa en la vida cultural.

Entradas de cine por 2 euros

A partir de ahora, esa posibilidad vuelve a estar respaldada por una nueva norma publicada en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 400/2026, de 20 de mayo, regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años durante el periodo 2026-2027. La medida prorroga el programa Cine Sénior y permite que los mayores puedan comprar entradas por solo 2 euros un día a la semana en las salas adheridas de toda España.

El programa no subvenciona directamente al espectador, sino a los titulares de salas de cine que pueden recibir estas ayudas para compensar la diferencia entre el precio ordinario de la entrada y el precio reducido que paga el usuario. De esta forma, los mayores acceden a la sesión por 2 euros y el cine recupera parte del importe mediante la subvención pública.

Confirmado por el BOE: los mayores de 65 años podrán ir al cine por solo 2 euros / Europa Press

La cuantía máxima prevista para esta nueva edición asciende a 11.500.000 euros. De esa cantidad, 11.150.000 euros se destinan directamente a las ayudas y 350.000 euros a la compensación de la entidad colaboradora. La duración del programa será de un año, lo que permitirá extender su aplicación durante los meses restantes de 2026 y buena parte de 2027.

Requisitos

Para beneficiarse del precio reducido, los espectadores deberán tener 65 años o más y residencia legal en España. La edad tendrá que acreditarse mediante DNI, pasaporte, tarjeta de residencia u otro documento equivalente, tanto si la entrada se compra en taquilla como si se adquiere por medios electrónicos. El descuento no es acumulable a otras promociones o bonificaciones y no se aplicará a sesiones en las que la sala ya tenga establecido un precio de 2 euros o inferior ese día. También quedan excluidas las proyecciones de películas calificadas como X.

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Las salas interesadas deben estar inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas antes de la publicación del real decreto y presentar la solicitud en el plazo previsto, que es de siete días desde la entrada en vigor de la norma. Además, tendrán que justificar las entradas vendidas y cumplir obligaciones de publicidad, como informar de la financiación pública del programa en taquilla, en su web y mediante materiales audiovisuales antes de las proyecciones.