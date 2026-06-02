Así puedes controlar qué pasa con tu casa y tu dinero... incluso después de muerto

Para muchas personas, pensar en qué ocurrirá con sus bienes después de su muerte genera una gran preocupación. Tras toda una vida trabajando, ahorrando y tomando decisiones pensando en la familia, es normal preguntarse qué pasará con ese dinero, esa vivienda o ese patrimonio cuando ya no estén. No se trata solo de una cuestión económica: muchas veces esos bienes representan años de esfuerzo y la voluntad de dejar algo que ayude a hijos, nietos u otros familiares a vivir mejor.

Esa inquietud aumenta cuando existe el miedo de que los herederos no sepan gestionar bien lo recibido. Hay quienes temen que una casa familiar se venda de forma precipitada, que unos ahorros acumulados durante décadas desaparezcan en poco tiempo o que un patrimonio pensado para dar estabilidad acabe mal administrado. También puede ocurrir que los beneficiarios sean muy jóvenes, o simplemente no estén preparados para asumir de golpe una herencia importante.

Fideicomiso

Para quienes se hacen estas preguntas, existe una herramienta legal que puede aportar tranquilidad: el fideicomiso, también conocido como sustitución fideicomisaria. Esta figura permite dejar previsto en el testamento quién recibe primero determinados bienes y a quién deberán pasar después.

La notaria Pilar Berral explica que esta fórmula tiene sentido en muchas situaciones, como proteger a herederos jóvenes o especialmente vulnerables, evitar que una persona sin experiencia gestione grandes cantidades de dinero sin control o preservar un patrimonio familiar que se quiere conservar en el tiempo.

El funcionamiento consiste en dejar los bienes a una primera persona, llamada fiduciario, pero estableciendo que, cuando esta fallezca o cuando se cumpla una determinada condición, esos bienes pasen a otra persona, el fideicomisario. En palabras de Berral, se trata de “hacer una cadena de sucesiones” en la que primero administra los bienes una persona, pero el testador ya ha decidido quién será el heredero definitivo más adelante.

Fideicomiso puro

Una de las opciones es el fideicomiso puro. En este caso, el primer heredero puede disfrutar de los bienes, vivir en una vivienda, usarla o incluso cobrar los alquileres si está arrendada. Sin embargo, no puede venderla ni hipotecarla, porque tiene la obligación de conservarla para el siguiente heredero. Esta modalidad puede ser útil, por ejemplo, cuando se quiere proteger a un cónyuge durante su vida, pero asegurando que la casa familiar acabe finalmente en manos de los hijos.

Fideicomiso de residuo

Otra modalidad es el fideicomiso de residuo, que ofrece más flexibilidad. En este caso, el testador permite que el primer heredero pueda vender o disponer de los bienes en determinadas circunstancias, por ejemplo si tiene una necesidad económica, gastos médicos o una situación de dependencia. La diferencia es que el heredero final no recibirá necesariamente todo el patrimonio inicial, sino lo que quede cuando llegue el momento previsto.

Así puedes controlar qué pasa con tu casa y tu dinero incluso después de fallecer / FREEPIK

Esta segunda opción puede resultar práctica cuando se quiere proteger a una persona sin dejarla atada por completo. Por ejemplo, si alguien desea que su pareja pueda usar el patrimonio para vivir con dignidad, pero también quiere que lo que no se haya consumido llegue después a sus hijos o a otros familiares.

Requisitos

Eso sí, el fideicomiso no es ilimitado ni puede utilizarse para saltarse las normas de la herencia. Berral recuerda que debe cumplir varios requisitos legales. El primero es que los sustitutos deben ser personas vivas en el momento del fallecimiento del testador o, si no lo son, no se pueden superar dos llamamientos sucesivos. Con ello se evita que una persona encadene indefinidamente el destino de sus bienes durante generaciones.

Además, esta figura no puede perjudicar la legítima de los herederos forzosos, salvo en los casos previstos a favor de un hijo con discapacidad. La legítima es la parte de la herencia que la ley reserva a determinados familiares, por lo que debe respetarse. También es imprescindible que la sustitución fideicomisaria se establezca de forma expresa en el testamento. No basta con haberlo comentado en vida ni con dejar instrucciones informales.

Noticias relacionadas

Por eso, aunque el fideicomiso puede ser una herramienta muy útil para proteger una vivienda, unos ahorros o un patrimonio familiar, conviene recibir asesoramiento antes de incluirlo en el testamento. Una redacción poco clara puede provocar conflictos entre herederos o dudas sobre qué puede hacer el primer beneficiario con los bienes. En cambio, un testamento bien diseñado permite dejar las cosas ordenadas, reducir riesgos y dar tranquilidad a quienes quieren decidir qué ocurrirá con lo que han construido durante toda una vida.