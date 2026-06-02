La abogada Laura Lobo alerta sobre las herencias: el error que puede enfrentar a una familia años después

Las herencias suelen llegar en uno de los momentos más delicados para cualquier familia. A la pérdida de una persona cercana se suman trámites, documentos, decisiones económicas y, en muchos casos, conversaciones incómodas entre los herederos. No siempre es fácil sentarse a hablar de bienes, cuentas bancarias, viviendas o repartos cuando todavía está muy presente el duelo. Por eso, muchas familias prefieren aplazar el asunto y dejarlo para más adelante, pensando que así evitan tensiones o discusiones innecesarias.

Esa decisión, sin embargo, puede convertirse con el paso del tiempo en un problema mucho mayor. Cuando fallece uno de los progenitores, es habitual que los hijos no quieran tocar nada si el padre o la madre que sigue con vida continúa viviendo en la casa familiar o disfrutando de los bienes comunes. El problema es que una herencia sin tramitar no desaparece. Simplemente queda pendiente, y esa herencia pendiente puede complicarse mucho si pasan los años.

Cambios familiares

La abogada Laura Lobo advierte precisamente de este error frecuente en muchas familias. Según explica, los herederos optan por no repartir nada. En apariencia, todos están de acuerdo y la convivencia familiar continúa sin grandes cambios. Pero esa tranquilidad puede ser solo provisional, porque la realidad familiar, patrimonial y personal puede cambiar por completo con el paso del tiempo.

El error con una herencia que puede arruinar la paz familiar años después / Canva

Uno de los principales riesgos es que entre el fallecimiento de un progenitor y el del otro pueden pasar muchísimos años. Laura Lobo recuerda que, en ocasiones, transcurren “20 o 30 años” entre una muerte y otra. Durante todo ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas: hijos que se casan, se separan, tienen descendencia, cambian de situación económica, se distancian de sus hermanos o empiezan a discrepar sobre el uso de una vivienda o de unas cuentas familiares. Lo que en el momento del primer fallecimiento parecía sencillo puede convertirse décadas después en un conflicto lleno de matices.

Nuevos herederos

El problema se agrava todavía más si alguno de los hijos fallece antes que el viudo o la viuda. En ese caso, ya no solo hay que tramitar la herencia del progenitor que murió primero, sino también la del hijo fallecido y, más adelante, la del segundo progenitor. Esto puede provocar una cadena de sucesiones pendientes que dificulta enormemente el reparto. Entran en juego nuevos herederos, como nietos, cónyuges o incluso familiares políticos, y puede ser necesario reconstruir situaciones patrimoniales antiguas, localizar documentos, valorar bienes de hace décadas y aclarar derechos que nunca se formalizaron. Lo que se evitó por comodidad en un primer momento puede transformarse en un procedimiento mucho más caro, lento y conflictivo.

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Por eso, la recomendación de la abogada es clara: “Las herencias es mejor hacerlas cuanto antes”. Tramitar la herencia del primer progenitor no significa necesariamente dejar desprotegido al viudo o la viuda ni obligarle a abandonar la vivienda familiar. Existen fórmulas legales para reconocer derechos, adjudicar bienes, respetar el usufructo viudal y ordenar la situación sin alterar de forma brusca la vida de la persona que sigue viviendo. Lo importante es cerrar jurídicamente esa primera sucesión para que quede claro qué corresponde a cada heredero, qué derechos conserva el cónyuge superviviente y cómo queda distribuido el patrimonio. De esta forma, si en el futuro cambian las circunstancias, se partirá de una situación ordenada y no de una herencia acumulada durante años.