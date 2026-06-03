Aviso importante para los opositores a la Policía Nacional: el BOE publica la fecha para el siguiente examen

La Dirección General de la Policía ha dado un nuevo paso en el proceso selectivo de 2026 para la provisión de plazas de personal facultativo y técnico del Cuerpo Nacional de Policía. La publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas supone uno de los momentos clave para los aspirantes, ya que confirma quiénes continúan en el procedimiento y quiénes quedan fuera antes de la celebración de las pruebas.

En este caso, la convocatoria afecta al personal facultativo y técnico, puestos que requieren titulaciones y conocimientos concretos para reforzar determinadas áreas de la organización policial. Según recoge el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de 29 de mayo de 2026 de la Dirección General de la Policía publica la relación definitiva de personas admitidas y excluidas y anuncia la fecha, el lugar y la hora de convocatoria del proceso selectivo. Con este trámite, la Administración hace públicas las listas definitivas y comunica oficialmente el primer llamamiento a los aspirantes que continúan en el proceso.

Fecha importante

El primer ejercicio, de carácter teórico, se celebrará el 12 de junio de 2026 a las 09:00 horas en Madrid. La sede fijada es la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, situada en la plaza de Carabanchel, número 5. La convocatoria es relevante porque los aspirantes admitidos deben acudir en la fecha y hora indicadas, ya que la no comparecencia supone la exclusión automática del proceso selectivo, conforme a lo establecido en la propia convocatoria. Por ello, quienes figuren en la lista definitiva de admitidos deben revisar con antelación la ubicación, la documentación necesaria y cualquier instrucción publicada en los canales oficiales.

Excluidos

La resolución también incorpora la lista definitiva de personas excluidas junto con las causas de exclusión. Estas causas aparecen identificadas mediante letras, por lo que los afectados deben comprobar cuidadosamente el motivo señalado en su caso. Este punto es esencial para quienes no hayan sido admitidos, ya que la publicación de la relación definitiva no solo informa de la exclusión, sino que también abre la vía para recurrir si el aspirante considera que se ha producido un error. Contra la resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Dirección General de la Policía o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional.

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Cómo consultar las listas

Los aspirantes pueden consultar las listas y la información del proceso en las páginas oficiales de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y del portal de la Administración General del Estado. La recomendación principal es comprobar cuanto antes si se figura como admitido o excluido, revisar el documento de identidad con el que se aparece en la relación publicada y verificar que no existe ninguna incidencia pendiente. En el caso de los admitidos, el siguiente paso será preparar el primer ejercicio y estar atentos a futuras comunicaciones, ya que el segundo ejercicio, correspondiente a la entrevista, se convocará posteriormente solo para quienes superen la primera prueba.