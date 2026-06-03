Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "No te pueden despedir si mandas por error un mensaje insultando a tu jefe"

Los grupos de WhatsApp se han convertido en una extensión informal de muchas relaciones laborales. En ellos se comparten turnos, avisos, cambios de horario, incidencias o simples conversaciones entre compañeros. Sin embargo, esa frontera entre lo privado y lo profesional puede volverse difusa cuando el teléfono es de empresa, cuando el mensaje llega por error a un grupo de trabajo o cuando el contenido incluye críticas, insultos o comentarios ofensivos sobre otros empleados.

En el ámbito laboral, no todo comentario desafortunado termina necesariamente en una sanción o en un despido disciplinario. Las empresas tienen capacidad para actuar cuando una conducta vulnera la buena fe contractual, daña la convivencia interna, afecta a la dignidad de otros trabajadores o perjudica la imagen de la compañía. Pero los tribunales suelen analizar cada caso concreto: a quién iba dirigido el mensaje, si fue público o privado, si hubo intención de ofender, qué gravedad tuvo la expresión utilizada y si realmente se produjo un daño en el entorno de trabajo.

Críticas por whatsapp

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, que ha explicado un caso concreto en el que un trabajador fue despedido tras enviar por error un audio de WhatsApp en el que criticaba a una compañera. Según relata el letrado, la respuesta general sería clara: “No, no te pueden despedir si por error envías un mensaje insultando a otro compañero o incluso aunque fuera tu jefe”. De la Calzada se refiere a un empleado que trabajaba en la empresa desde 1999 y que, años después, empezó a comentar con otro compañero distintas situaciones internas a través de una conversación privada.

El conflicto surgió cuando esas críticas, que se estaban realizando por WhatsApp, salieron del ámbito privado por equivocación. El trabajador utilizaba un teléfono de empresa y envió por error un audio al grupo de trabajo en el que criticaba a una compañera. La empresa tuvo conocimiento inmediato del contenido porque el mensaje llegó precisamente al grupo corporativo. A partir de ahí, decidió aplicar la máxima sanción laboral y comunicó al empleado un despido disciplinario. La cuestión acabó en los tribunales, donde se analizó si ese mensaje podía justificar la ruptura inmediata del contrato.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada aclara qué pasa si insultas a un compañero por error / INFORMACIÓN

Despido improcedente

Según explica Ignacio de la Calzada, el tribunal declaró el despido improcedente. La clave estuvo en que no apreció ánimo de injuriar directamente a la compañera ni al grupo de trabajo. El mensaje no estaba dirigido a la persona criticada ni a los demás empleados, sino que se envió por error. Ese matiz fue decisivo. El contenido podía ser desagradable, inapropiado o molesto, pero no se había lanzado con la intención de insultar públicamente a la trabajadora afectada ni de provocar un enfrentamiento en el entorno laboral. Para el abogado, este punto es esencial: no es lo mismo hablar en una conversación privada que dirigir una ofensa de forma directa a un compañero.

Ámbito privado

El laboralista sostiene que, en estos casos, el hecho de descubrir que alguien habla mal de otro trabajador no basta por sí solo para justificar un despido o una sanción. “No puede ofender lo que no se puede conocer”, resume. Es decir, si un comentario se produce en un ámbito privado y no está destinado a la persona afectada, la empresa no puede tratarlo automáticamente como una agresión directa dentro del trabajo. También entra en juego la libertad de expresión, aunque con límites. Criticar a compañeros o superiores en privado puede estar protegido, pero no cuando se convierte en una campaña pública, una difamación, una injuria grave o una conducta que perjudica la convivencia laboral.

La diferencia está en el contexto y en las consecuencias. Si los insultos se difunden de manera pública entre compañeros, si se busca humillar a la persona afectada, si se generan enfrentamientos, si se daña el clima laboral o si se atribuyen hechos falsos que perjudican la reputación de alguien, la empresa sí podría tener margen para actuar. También sería distinto si el mensaje se enviara deliberadamente al grupo de trabajo, al jefe o a la compañera insultada. Pero cuando se acredita que el envío fue accidental y que la conversación tenía carácter privado, el despido disciplinario puede considerarse desproporcionado, como ocurrió en el caso expuesto por el abogado.

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La conclusión para los trabajadores es que insultar por WhatsApp no siempre es motivo automático de despido, pero tampoco es una conducta inocua. Las conversaciones privadas pueden terminar teniendo consecuencias si salen del entorno para el que fueron pensadas, especialmente cuando se utilizan dispositivos de empresa o canales vinculados al trabajo. Para las compañías, la lección es que no basta con acreditar que existió un comentario ofensivo: también deben demostrar gravedad, intencionalidad, daño o repercusión laboral suficiente. En definitiva, hablar mal de una compañera por WhatsApp puede ser reprochable, pero no siempre justifica perder el empleo.