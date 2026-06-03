La guerra entre Estados Unidos e Irán también se libra en la blockchain

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya no se libra solo en el estrecho de Ormuz, en los mercados del petróleo o en los despachos diplomáticos. También se combate en un territorio menos visible, pero cada vez más decisivo: la blockchain.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a Nobitex, una plataforma iraní de intercambio de criptomonedas a la que Washington vincula con el Gobierno de Irán y con la Guardia Revolucionaria Islámica. La acusación es contundente: la empresa habría procesado más del 50% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025 y facilitado pagos relacionados con la evasión de sanciones, actividades terroristas y operaciones ligadas al aparato militar iraní.

El mensaje de Washington es claro: si Teherán mueve dinero fuera del sistema bancario tradicional, Estados Unidos intentará seguirlo también fuera de los bancos.

“Rastrear el dinero”, también cuando está en criptomonedas

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, lo resumió con una frase que marca el tono de esta nueva fase de presión financiera: su departamento seguirá “rastreando el dinero” del Ejecutivo iraní, “ya sea a través del sistema bancario o de los activos digitales”.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, Nobitex habría desempeñado un papel relevante en la arquitectura financiera del régimen iraní. La plataforma no solo habría servido para mover criptomonedas, sino también para permitir al Banco Central de Irán acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins.

Ese detalle es importante. Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente vinculado al dólar. En países sometidos a sanciones, inflación o devaluación, pueden convertirse en una herramienta muy atractiva para proteger valor, mover fondos y operar fuera de los canales bancarios convencionales.

En el caso iraní, el Tesoro estadounidense sostiene que esas stablecoins habrían sido utilizadas para apuntalar el valor del rial, la moneda nacional iraní, castigada por la presión económica y la guerra.

El papel de Nobitex

Nobitex no es una plataforma secundaria en este relato. Según la acusación de Washington, habría gestionado más de la mitad del flujo de activos digitales iraníes durante 2025. Eso la convierte, siempre según la versión estadounidense, en una pieza central del ecosistema cripto del país.

La OFAC sostiene además que la empresa habría permitido a personas próximas al régimen acceder a plataformas internacionales de intercambio de activos digitales y sortear sanciones en varias jurisdicciones. En otras palabras: usar criptomonedas para conectar con mercados que, por la vía bancaria clásica, estarían cerrados.

La portada de la web de Nobitex. / INFORMACIÓN

La investigación estadounidense también acusa a Nobitex de ayudar a proteger y trasladar activos fuera de Irán durante los bloqueos de internet posteriores al inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos junto a Israel el 28 de febrero.

La sanción alcanza también a varios responsables de la compañía, entre ellos su presidente, cofundador y exdirector ejecutivo, Amir Hossein Rad, así como a otros cofundadores señalados por Washington por sus vínculos con redes próximas al poder iraní.

La blockchain como campo de batalla

Durante años, las criptomonedas se presentaron como una tecnología pensada para escapar del control de los Estados. Pero casos como este muestran una paradoja: la blockchain también puede convertirse en una herramienta de vigilancia financiera.

Las transacciones dejan rastro. Las direcciones pueden analizarse. Los movimientos pueden vincularse con plataformas, entidades o personas cuando los investigadores reconstruyen el circuito del dinero. Eso no significa que todo sea transparente ni fácil de rastrear, pero sí que la guerra financiera se ha sofisticado.

Estados Unidos no solo sanciona bancos, petroleras, buques o empresas pantalla. Ahora también apunta contra plataformas cripto, redes de stablecoins y mecanismos digitales que podrían permitir a países sancionados mantener acceso a liquidez.

La OFAC afirma que sus actuaciones han contribuido a congelar casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen iraní. El dato ilustra hasta qué punto los activos digitales han entrado en el tablero de las sanciones internacionales.

Stablecoins: el dólar que viaja por fuera del banco

La palabra clave de esta historia es stablecoin. A diferencia de Bitcoin, cuyo precio puede subir o caer con fuerza en cuestión de horas, muchas stablecoins buscan replicar el valor de una divisa tradicional, sobre todo el dólar.

Para un Estado sometido a sanciones, esa característica puede resultar especialmente útil. Permite acceder a una forma digital de dólar, mover valor de forma rápida y operar con menos dependencia de bancos corresponsales, transferencias internacionales tradicionales o sistemas financieros bajo vigilancia occidental.

Las stablecoins: las criptomonedas que pueden revolucionar la economía mundial / Eva Abril

Por eso Washington mira cada vez más hacia este terreno. Si las sanciones pretenden cortar el acceso de Irán a financiación, petróleo, comercio exterior y divisas, cualquier canal alternativo se convierte en objetivo.

La blockchain, en este contexto, ya no es solo una tecnología financiera. Es una infraestructura de poder.

Del petróleo al código

La ofensiva estadounidense contra Nobitex encaja en una estrategia más amplia. El Tesoro recuerda que mantiene una política de “máxima presión” sobre Irán y que también actúa contra redes bancarias en la sombra, empresas vinculadas al comercio ilícito de petróleo, buques y entidades que sostienen la economía del régimen.

El petróleo sigue siendo el gran frente. El estrecho de Ormuz, las exportaciones clandestinas y los pagos asociados al comercio energético continúan en el centro de la presión occidental. Pero el caso Nobitex añade una capa nueva: el dinero del petróleo, las sanciones y la guerra también pueden pasar por monederos digitales, exchanges y stablecoins.

La advertencia final del Tesoro va dirigida no solo a Irán, sino a cualquier empresa extranjera o institución financiera que facilite actividades del régimen. Washington abre así la puerta a sanciones secundarias contra quienes colaboren con esos mecanismos.

El futuro de las guerras

La sanción a Nobitex muestra que las guerras modernas ya no tienen un único frente. Hay frente militar, frente energético, frente diplomático, frente informativo y frente financiero. Y dentro de este último, las criptomonedas han dejado de ser un asunto marginal.

Lo que antes podía parecer un debate de inversores, tecnólogos o entusiastas de Bitcoin se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional. Quién mueve stablecoins, quién controla los exchanges, quién convierte cripto en divisa tradicional y quién puede bloquear esos movimientos son preguntas cada vez más políticas.

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El caso iraní deja una conclusión clara: la blockchain no está al margen de la geopolítica. También allí se persigue, se sanciona, se bloquea y se libra una parte de la guerra.