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La sentencia de Gonzalo Bernardos sobre le pago mediante Bizum en comercios: "Por una vez disfrutemos..."

Las comisiones las cobrarán los bancos españoles: "Es dinero que en lugar de marcharse al extranjero se queda aquí", señala el economista y profesor

Métodos de pago: Revolut, Bizum, criptomonedas...

Métodos de pago: Revolut, Bizum, criptomonedas...

Métodos de pago: Revolut, Bizum, criptomonedas... / Europa Press

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Ya se puede pagar mediante Bizum en diversos establecimientos españoles. Una realidad que hace unos días abordaban en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde', en el que colabora frecuentemente el profesor y economista Gonzalo Bernardos. Fue Cristina Pardo quien planteó Bernardos el hecho de que con esta iniciativa habría "terminado" el problema de los comercios que no aceptaban tarjeta por las comisiones del datáfono.

En este sentido, Bernardos afirmaba que "Visa y Mastercard tienen, prácticamente, un duopolio de tarjetas de crédito a nivel mundial", explica, "y tú, prácticamente, todos los pasos que haces para pagar a plazos tienen que pasar por ellas". En este escenario, Bizum supone un nuevo competidor respaldado además por 40 bancos, una situación que podría hacer de palanca de presión para que Visa y Mastercard se vean obligados a bajar comisiones.

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Sobre cómo se tributarán estos ingresos recibidos por los comercios vía Bizum, el economista comentaba que se seguirán tributando de la misma forma que los recibidos a través de las tarjetas. Y es que la Agencia tributaria se fija en el punto de venta, no tanto en si se paga mediante tarjeta o Bizum. Con el metálico, en cambio, es otro cantar: "A Hacienda lo que le interesa es que se pague por tarjeta o por Bizum, pero no en metálico que es donde se pueden hacer trampas".

Las comisiones se quedan "en casa"

Bernardos señaló que, de ahora, las comisiones las cobrarán los bancos españoles: "Es dinero que en lugar de marcharse al extranjero se queda aquí", señala. Y es que comisiones habrá, pero como señala el economista el precio a pagar ganará competitividad, a su parecer, "porque si tú tienes un monopolio pones el precio que te da la gana, pero cuando tienes competencia no tienes más remedio que bajar los precios".

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En este sentido, Bernardos sacaba su cara más positiva y animaba a que, "por una vez, disfrutemos". "Es una app española, hecho por los bancos con informáticos españoles", subrayaba.

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