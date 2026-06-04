Paga extra de verano para los pensionistas: cuándo se cobra y qué bancos la adelantan

La llegada de las pagas extra siempre se vive con ilusión en muchos hogares. Para algunas personas, ese ingreso adicional supone la posibilidad de hacer un viaje pendiente, reservar unos días de descanso, afrontar gastos acumulados o simplemente darse un pequeño capricho después de meses ajustando el presupuesto.

En el caso de los pensionistas, esta paga extraordinaria también tiene un peso especial. Muchos beneficiarios de una pensión esperan junio como uno de los meses clave del año, porque la nómina ordinaria llega acompañada de la conocida paga extra de verano. Pero no todos los pensionistas la reciben de la misma manera ni todos la ven reflejada como un ingreso independiente.

Paga extra de verano

La paga extra de verano de las pensiones se abona junto con la mensualidad ordinaria de junio. Según la normativa de la Seguridad Social, las pensiones se devengan por mensualidades naturales vencidas y, con carácter general, se satisfacen en 14 pagas anuales: una por cada mes del año y dos extraordinarias, una en junio y otra en noviembre. En la práctica, esto significa que el beneficiario recibe en estas fechas un ingreso doble, formado por la pensión correspondiente al mes y la gratificación extraordinaria de verano. Aunque el calendario oficial sitúa el abono a mes vencido, las entidades financieras suelen adelantar el pago varios días por su propia política comercial.

¿Quién cobra la extra?

Tienen derecho a cobrar la paga extra de verano aquellos pensionistas que perciben su prestación en 14 pagas anuales. En este grupo se incluyen, con carácter general, las pensiones contributivas de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral, y las pensiones en favor de familiares, siempre que se cumplan los requisitos de devengo establecidos. También las pensiones no contributivas se abonan en doce mensualidades ordinarias más dos pagas extraordinarias al año, por lo que sus beneficiarios también cuentan con este refuerzo económico en junio. La cuantía dependerá de cada caso y puede verse ajustada si la pensión no se ha devengado durante todo el periodo correspondiente.

Paga extra de verano para los pensionistas: cuándo se cobra en junio de 2026 y qué bancos la adelantan / INFORMACIÓN

Los pensionistas que NO cobran la extra

No todos los pensionistas, sin embargo, reciben una paga extra separada en junio. Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se abonan normalmente en 12 pagas, porque las pagas extraordinarias ya están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias. Esto no significa que estas personas cobren menos al año, sino que el importe anual se reparte de otra forma: en lugar de recibir 14 ingresos, perciben 12 mensualidades en las que ya se incluye la parte proporcional de las extras. Por eso, en junio no verán un abono adicional diferenciado, aunque su pensión mensual ordinaria incorpora esa cuantía de forma distribuida.

¿Cuándo se cobra la extra?

En cuanto a la fecha de cobro, la Seguridad Social establece que los importes deben figurar en la cuenta de los perceptores o estar a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural. No obstante, los bancos suelen adelantar el ingreso de las pensiones, y en junio de 2026 no se esperan grandes sorpresas porque los días habituales de abono, el 24 y el 25, caen en miércoles y jueves. De acuerdo con las fechas previstas, Bankinter y Unicaja podrían ingresar la pensión y la paga extra el lunes 22 de junio. CaixaBank la abonaría el miércoles 24 de junio. Santander y Banco Sabadell se moverían previsiblemente entre el miércoles 24 y el jueves 25. BBVA, ING, Ibercaja, Abanca, Kutxabank, Cajamar, Caja de Ingenieros y Caja Rural figuran entre las entidades que previsiblemente realizarán el pago el jueves 25 de junio.

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Así, entre el martes 23 y el jueves 25 de junio quedarán ingresadas prácticamente todas las pensiones de junio junto con la paga extra de verano para quienes tengan derecho a ella. La cuenta única centralizada con la Tesorería General de la Seguridad Social permite a las entidades conocer con antelación quiénes son los beneficiarios y qué cuantía deben percibir, lo que facilita esos adelantos que muchos bancos mantienen como fórmula para fidelizar al colectivo sénior. Para millones de pensionistas, este mes llegará por partida doble y eso siempre es una alegría.