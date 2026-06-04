Las claves de una inversora para ganar dinero alquilando habitaciones pero sin comprar la casa: ella tiene 75

Se puede ganar dinero alquilando habitaciones aunque no hayas comprado la casa. Esta es precisamente la idea que hay detrás del rent to rent, un modelo inmobiliario que ha ganado popularidad entre quienes quieren generar ingresos en el sector sin asumir una hipoteca ni reunir la entrada para adquirir una vivienda. En lugar de comprar, el gestor alquila un piso completo, lo acondiciona y después subarrienda sus habitaciones de manera independiente.

Rent to rent

El funcionamiento es sencillo en teoría, aunque exige planificación. El rent to rent consiste en arrendar una propiedad completa a su dueño para, inmediatamente después, alquilar sus estancias a terceros. La diferencia entre lo que se paga al propietario y lo que se ingresa por cada habitación es el margen del negocio. Para hacerlo correctamente, es imprescindible que el contrato permita expresamente el subarriendo y que el propietario autorice por escrito esta actividad.

75 habitaciones

Uno de los casos que más interés ha generado es el de Rocío, una especialista en inversión inmobiliaria que combina cinco viviendas en alquiler tradicional con la gestión de 75 habitaciones destinadas al subarriendo. En el pódcast Libertad Inmobiliaria, conducido por el inversor Carlos Galán, explicó cómo ha utilizado este sistema para crear ingresos recurrentes sin necesidad de comprar todos los inmuebles que gestiona. Su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo empezar en el mercado inmobiliario con menos capital del que exige una compra tradicional.

Según detalló, cada piso gestionado bajo este modelo debe dejarle un beneficio mínimo de unos 410 euros mensuales. Para ponerlo en marcha, suele invertir alrededor de 3.000 euros en amueblar y equipar la vivienda. El objetivo es que el inquilino pueda entrar a vivir desde el primer día, con cama, mobiliario, cocina equipada y todo lo necesario para su rutina diaria. Esa inversión inicial, afirma, suele recuperarse en un plazo aproximado de entre seis y siete meses, aunque la cifra puede variar según el estado del inmueble.

Cómo ganar dinero alquilando habitaciones sin haber comprado la casa / EUROPA PRESS

El primer reto del negocio es convencer al propietario. La estrategia de Rocío consiste en ofrecer una renta algo superior a la que se pide en el mercado a cambio de encargarse absolutamente de todo: buscar inquilinos, atender incidencias, mantener el piso ocupado y resolver los problemas de convivencia o mantenimiento. Para el dueño, el atractivo está en cobrar cada mes y olvidarse de la gestión diaria de la vivienda.

Noticias relacionadas

Las casas que mejor funcionan

El tipo de inmueble que mejor funciona, según su experiencia, suele estar en un barrio trabajador, tener tres habitaciones y contar con un salón independiente que pueda convertirse en una cuarta estancia. Rocío busca pisos que no necesiten grandes reformas, sino un lavado de cara razonable para dejarlos cómodos y funcionales. La condición más importante es que el baño esté en buen estado, porque una reforma importante puede disparar el coste inicial y retrasar la recuperación de la inversión.