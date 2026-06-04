SpaceX sale a bolsa: cómo podrá comprar acciones un inversor particular y qué riesgos debe mirar antes de lanzarse

SpaceX quiere protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia. La compañía aeroespacial fundada por Elon Musk ha fijado un precio de 135 dólares por acción para ofrecer más de 555 millones de títulos y captar unos 75.000 millones de dólares, una operación que situaría su valoración cerca de los 1,77 billones de dólares. Si los bancos colocadores ejercen la opción de vender acciones adicionales, el importe podría superar los 86.000 millones.

La cifra es histórica, pero para el inversor particular la pregunta importante no es solo cuánto vale SpaceX. Es mucho más práctica: ¿podrá comprar acciones? ¿Cuándo? ¿Y a qué precio real?

La respuesta corta es esta: si la operación sigue adelante y SpaceX empieza a cotizar bajo el símbolo SPCX en el Nasdaq, un inversor particular podrá comprar acciones a través de un bróker con acceso a mercados estadounidenses. Lo difícil será entrar antes, en la propia OPI, al precio de colocación.

Comprar en la OPI no es lo mismo que comprar cuando empiece a cotizar

En una salida a bolsa hay dos momentos muy distintos. El primero es la OPI, la colocación inicial de acciones. Ahí los títulos se reparten entre inversores antes de que empiecen a negociarse libremente en el mercado. El segundo llega cuando la acción debuta en bolsa y cualquier inversor con acceso al mercado puede intentar comprar o vender.

SpaceX ofrecerá acciones a 135 dólares en su debut bursátil. / EFE

En teoría, el precio de la OPI de SpaceX sería de 135 dólares por acción. Pero eso no significa que todo el mundo pueda comprar exactamente a ese precio. En las grandes salidas a bolsa, el acceso inicial suele estar reservado principalmente a inversores institucionales, grandes patrimonios y clientes de determinados bancos o brókeres que participan en la colocación.

Para un pequeño inversor español, lo más probable es que la vía realista sea esperar al primer día de cotización y comprar las acciones de SPCX en el mercado, si su bróker ofrece acceso al Nasdaq.

Qué tendría que hacer un inversor español

El primer paso sería tener una cuenta en un bróker que permita operar en acciones estadounidenses. No todos los bancos o plataformas ofrecen las mismas condiciones, comisiones, cambio de divisa o acceso a OPIs internacionales.

Después, el inversor tendría que comprobar si el valor aparece disponible bajo el ticker SPCX una vez empiece a cotizar. A partir de ese momento, podría lanzar una orden de compra como con cualquier otra acción estadounidense: Apple, Nvidia, Tesla o Amazon.

La diferencia es que el primer día de cotización de una empresa tan esperada puede ser especialmente volátil. El precio de salida puede ser 135 dólares, pero el precio al que consiga comprar un minorista puede ser bastante distinto si hay mucha demanda, fuertes oscilaciones o retrasos en la ejecución.

Por eso, para un particular, lo prudente sería evitar una orden “a mercado” sin mirar el precio. Una orden limitada permite fijar el máximo que está dispuesto a pagar por acción.

¿Y se podrá entrar en la OPI desde España?

Es posible, pero no conviene darlo por hecho. Algunos brókeres permiten a clientes particulares solicitar participación en determinadas OPIs estadounidenses, pero suele haber condiciones: importe mínimo, perfil de cliente, disponibilidad limitada, asignación parcial o incluso imposibilidad de acceder si la oferta está sobresuscrita.

En una operación del tamaño de SpaceX, la demanda puede ser enorme. Aunque una parte se destinara a inversores minoristas, no todos los particulares que pidan acciones tienen por qué recibirlas. Y, si las reciben, puede ser por un importe menor al solicitado.

La clave práctica es esta: el inversor debe preguntar a su bróker si participa en la colocación de SpaceX o si solo permitirá comprar cuando la acción ya cotice.

La trampa del primer día: el precio puede no parecerse al de la OPI

Uno de los grandes riesgos para el inversor particular está en el entusiasmo del debut. En salidas a bolsa muy esperadas, el precio puede dispararse al comenzar la negociación y dejar al pequeño inversor comprando muy por encima del precio de colocación.

Wall Street. / EFE

También puede pasar lo contrario: que una empresa salga con una valoración muy exigente y que, tras el estreno, el mercado corrija con fuerza.

SpaceX llegaría al mercado con una valoración gigantesca, superior a la de muchas de las mayores cotizadas del mundo. Eso puede atraer a inversores por el potencial de negocios como lanzamientos espaciales, Starlink, defensa, inteligencia artificial o infraestructura orbital. Pero también eleva el listón: para justificar una valoración de ese tamaño, la empresa tendrá que demostrar crecimiento, márgenes, ejecución y capacidad de convertir expectativas en resultados.

El control seguirá en manos de Elon Musk

Otro punto importante para el inversor es el gobierno corporativo. Según la documentación de la operación citada por las informaciones disponibles, Elon Musk conservaría alrededor del 82% del poder de voto tras la salida a bolsa. Eso significa que SpaceX sería una compañía cotizada, pero fuertemente controlada por su fundador.

Para algunos inversores, ese control es una ventaja: Musk ha convertido SpaceX en una empresa clave para la industria espacial y ha impulsado Starlink como una de las redes de satélites más ambiciosas del mundo. Para otros, es un riesgo: el accionista minoritario tendrá poca capacidad real para influir en decisiones estratégicas, nombramientos, remuneraciones o rumbo corporativo.

Elon Musk. / ARCHIVO

Además, SpaceX no prevé pagar dividendos en el corto plazo, según la información difundida. Eso significa que quien compre acciones lo hará pensando sobre todo en una posible revalorización futura, no en recibir pagos periódicos.

Qué impuestos debe tener en cuenta un inversor en España

Si un inversor residente en España compra acciones de SpaceX y más adelante las vende con ganancia o pérdida, esa operación deberá declararse en el IRPF como ganancia o pérdida patrimonial. La Agencia Tributaria explica que las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales se integran en la base imponible del ahorro.

También hay que tener en cuenta el cambio euro-dólar. Las acciones cotizarían en dólares, por lo que el inversor español asume además un riesgo de divisa: puede ganar en la acción, pero perder parte del beneficio si el dólar se debilita frente al euro, o al revés.

Y si en el futuro SpaceX pagara dividendos, habría que considerar la fiscalidad de dividendos internacionales y la posible retención en origen en Estados Unidos, además de la tributación en España. De momento, la compañía no prevé repartir dividendos próximamente.

Tres preguntas antes de comprar SpaceX

La primera pregunta es si el inversor entiende realmente qué está comprando. SpaceX no sería solo “la empresa de cohetes de Elon Musk”. Su valoración estaría ligada a negocios muy diferentes: lanzamientos espaciales, contratos públicos, defensa, Starlink, conectividad global, inteligencia artificial e infraestructuras tecnológicas.

La segunda pregunta es cuánto pesa la acción dentro de su cartera. Una compañía muy atractiva puede seguir siendo una inversión arriesgada si se compra a cualquier precio o con demasiado peso en el patrimonio personal.

La tercera pregunta es si el inversor está preparado para la volatilidad. Las grandes OPIs pueden generar euforia, pero también correcciones bruscas. Comprar por miedo a quedarse fuera, el denominado FOMO, suele ser una mala estrategia.

La guía rápida para el pequeño inversor

Si SpaceX debuta finalmente en el Nasdaq, el camino más probable para un particular será sencillo en apariencia: abrir o usar un bróker con acceso a Estados Unidos, buscar el ticker SPCX, revisar el precio real de mercado y lanzar una orden limitada.

Lo difícil no será técnicamente comprar. Lo difícil será decidir si tiene sentido comprar a la valoración que marque el mercado.

La salida a bolsa de SpaceX puede ser histórica por tamaño, por ambición y por el peso de Elon Musk. Pero para el lector que invierte desde casa, la pregunta esencial no cambia: no se trata de comprar la empresa más famosa, sino de comprar bien y entender el riesgo que se asume.