Pablo Gil, economista: "Muchas personas creen que están protegiendo su dinero simplemente porque no lo gastan"

El economista y divulgador financiero Pablo Gil acaba de publicar "Educación financiera para la vida real", un libro pensado para una pregunta tan sencilla como decisiva: ¿Sabemos tomar buenas decisiones con nuestro dinero antes de que sea demasiado tarde?

La obra, la segunda del autor, nace con una intención práctica. No busca hablar solo a inversores profesionales ni a expertos en mercados, sino a cualquier persona que tenga que enfrentarse a decisiones económicas corrientes: organizar un presupuesto familiar, ahorrar, pedir una hipoteca, invertir, proteger su patrimonio, gestionar deudas o preparar la jubilación.

El propio Gil resume el problema con una frase especialmente directa: “Entender cómo funciona el dinero ya no es una ventaja; es una necesidad”. Su diagnóstico parte de una realidad cada vez más visible: muchas personas toman decisiones importantes sobre ahorro, vivienda o inversión sin haber recibido una formación mínima para entender conceptos básicos como la inflación, el interés compuesto o la diversificación del riesgo.

La educación financiera llega tarde

Una de las ideas centrales del libro es que la educación financiera suele aparecer cuando el daño ya está hecho. “Muchas personas descubren cómo funciona una hipoteca, un préstamo o la inversión a largo plazo cuando ya han tomado la decisión”, advierte Gil en declaraciones a Servimedia. Es decir, se aprende de dinero después de firmar, endeudarse, invertir mal o dejar pasar años sin planificar.

Ese retraso tiene consecuencias reales. En un contexto de precios elevados, acceso difícil a la vivienda, envejecimiento de la población y presión sobre el ahorro privado, saber manejar el dinero ya no es una cuestión menor. Afecta a la tranquilidad familiar, a la capacidad de afrontar imprevistos y a la libertad futura.

Renovación del convenio del Plan de Educación Financiera / Europa Press

"Educación financiera para la vida real" recorre las distintas etapas de la vida económica de una persona. Empieza por lo más básico —presupuesto, ahorro, gastos, deudas— y avanza hacia decisiones más complejas como la inversión en renta fija, renta variable, mercado inmobiliario, criptomonedas o crowdfunding.

El libro también aborda cuestiones como la fiscalidad, el crédito, las hipotecas, la protección familiar y la planificación patrimonial. Todo ello con un enfoque accesible, basado en conversaciones sencillas, ejemplos prácticos, ilustraciones y situaciones cotidianas.

Ahorrar no siempre es proteger el dinero

Gil pone el foco en una idea especialmente relevante en España: buena parte del ahorro permanece en efectivo o depósitos, mientras la inflación reduce poco a poco el poder adquisitivo. “Muchas personas creen que están protegiendo su dinero simplemente porque no lo gastan, cuando en realidad están perdiendo capacidad de compra con el paso del tiempo”, señala.

La frase toca una de las grandes paradojas del ahorrador conservador. Guardar dinero puede dar sensación de seguridad, pero si los precios suben y ese dinero no crece, cada año compra menos. Por eso el libro insiste en comprender cómo funciona el ahorro, el riesgo y la inversión a largo plazo.

El propósito de Gil no es empujar al lector a invertir sin más, sino ayudarle a decidir con más criterio. El dinero genera miedo, bloqueo y desconfianza cuando no se entiende. La educación financiera, en cambio, permite distinguir entre prudencia e inmovilismo, entre riesgo razonable y apuesta peligrosa, entre deuda útil y deuda que ahoga.

De ahí el subtítulo implícito de la obra: finanzas para la vida real. No para hacerse rico de forma rápida, sino para evitar errores caros, ordenar prioridades y entender qué consecuencias tienen las decisiones que se toman hoy.

También el dinero del futuro

El libro mira además hacia la digitalización del dinero y los nuevos instrumentos financieros. Las criptomonedas, el crowdfunding o las nuevas formas de pago ya forman parte del paisaje económico, aunque muchos ciudadanos todavía no sepan bien cómo funcionan ni qué riesgos implican.

Esa es otra de las razones por las que Gil defiende una educación financiera más temprana y más práctica. El dinero ya no se limita al billete, la cuenta corriente o la hipoteca tradicional. El ecosistema se ha vuelto más complejo y exige más información.

Pablo Gil firmará ejemplares de "Educación financiera para la vida real" en la Feria del Libro de Madrid el próximo 13 de junio a las 12.00 horas, en la caseta 116.

Su nuevo libro llega con una idea de fondo muy clara: todos tomamos decisiones financieras durante toda la vida, pero casi nadie nos enseña a tomarlas. Y en una economía marcada por la inflación, la vivienda cara y la incertidumbre sobre la jubilación, esa falta de formación ya no es solo un problema académico. Es un problema cotidiano.