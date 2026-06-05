Confirmado por la Seguridad Social: algunas pensiones de viudedad bajarán y esta es la razón
Muchos beneficiarios pueden llevarse una sorpresa poco agradable si no cumplen todos los requisitos exigidos
La pensión de viudedad protege a quienes han perdido a su cónyuge o pareja y dependen, en muchos casos, de ese ingreso para mantener su estabilidad económica. Cada año, miles de pensionistas esperan la revalorización aprobada por el Gobierno para saber cuánto cobrarán en sus pagas mensuales y cualquier cambio en la cuantía final genera preocupación, especialmente entre quienes perciben pensiones mínimas.
Sin embargo, no todos los beneficiarios notarán necesariamente una mejora en su bolsillo. En algunos casos, la pensión de viudedad puede incluso reducirse respecto a lo que se venía cobrando. La razón es simple: la pérdida de un complemento económico que muchas personas reciben para alcanzar la cuantía mínima fijada cada año por la Seguridad Social.
Pérdida del complemento a mínimos
Se trata del complemento a mínimos, una ayuda que se añade a determinadas pensiones contributivas cuando la cuantía reconocida no llega al mínimo legal. En otras palabras, la Seguridad Social puede completar una pensión baja hasta alcanzar el mínimo establecido, pero solo mientras la persona pensionista cumpla los requisitos económicos exigidos. Si esos requisitos dejan de cumplirse, el complemento puede retirarse.
Rentas
El punto clave para cobrarlo o no está en el límite de rentas. Según la Seguridad Social, los pensionistas que quieran mantener el complemento a mínimos deben acreditar que sus ingresos, al margen de la propia pensión, no superan los 9.442 euros anuales. Si una persona que cobra una pensión mínima de viudedad recibe rentas adicionales por encima de esa cantidad, la Seguridad Social puede eliminar el complemento.
¿Quiénes cobrarán menos?
Esta situación puede afectar a pensionistas que hayan recibido otros ingresos durante el año. Alquileres de viviendas, intereses bancarios, rendimientos de cuentas o depósitos, ganancias patrimoniales, beneficios derivados de la venta de bienes, ingresos de actividades económicas u otras prestaciones pueden ser algunas de las causas.
Obligación de comunicación
La obligación del pensionista es comunicar cualquier variación relevante de ingresos a la Seguridad Social. El organismo recuerda que quienes superen el límite establecido deben informar de esa circunstancia a la entidad gestora, ya que el complemento a mínimos depende de la situación económica real del beneficiario. Además, la Administración puede cruzar datos con Hacienda y revisar posteriormente si una persona cobró cantidades que no le correspondían. Si se detecta que se ha superado el límite de rentas y no se comunicó, la Seguridad Social puede reclamar la devolución de importes percibidos indebidamente, lo que puede provocar un problema económico añadido para pensionistas con presupuestos ajustados.
Por este motivo, los expertos recomiendan revisar con antelación todos los ingresos previstos antes de dar por segura la cuantía mensual de la pensión de viudedad. La clave está en comprobar si se mantiene el derecho al complemento a mínimos y de esta forma evitar sorpresas en la nómina de la pensión y posibles reclamaciones posteriores.
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