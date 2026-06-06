La AIReF avisa del gran cambio de las pensiones: en 2050 representarán mucho menos salario que ahora

Las pensiones públicas seguirán subiendo en España durante las próximas décadas. Pero habrá un cambio de fondo que ya empiezan a reflejar las previsiones oficiales: las futuras prestaciones estarán cada vez más alejadas de los salarios medios. Esa es una de las principales conclusiones del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la evolución del sistema público de pensiones hasta 2050.

Un trabajador que se jubile dentro de 25 años cobrará previsiblemente una pensión superior a la actual en términos nominales. Sin embargo, esa prestación representará una parte mucho menor del sueldo medio que la que cubren hoy las pensiones actuales.

El organismo calcula que la llamada tasa de generosidad del sistema –el indicador que mide la relación entre la pensión media y el salario medio– pasará del 68,4% en 2025 al 60,2% en 2050. Antes de iniciar esa caída, alcanzará un máximo del 70,5% en 2030.

En la práctica, eso significa que las pensiones no bajarán nominalmente, pero sí perderán peso frente a los salarios a medida que avance el envejecimiento de la población y se jubile la generación del baby boom.

Por qué las pensiones perderán peso frente a los salarios

La AIReF explica que este fenómeno responde principalmente a la distinta evolución prevista para salarios y pensiones.

Mientras las prestaciones contributivas se revalorizan con el IPC, los salarios evolucionan también con la productividad (potenciada por la IA) y el crecimiento económico. A largo plazo, eso provoca que los sueldos aumenten más rápido que las pensiones.

“El descenso de la tasa de generosidad a partir de 2031 obedece a que los salarios aumentan a mayor ritmo que las pensiones”, resume el organismo en su informe sobre la regla de gasto.

Ese cambio no implica necesariamente una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. De hecho, la reforma aprobada por el Gobierno vinculó nuevamente las pensiones al IPC para evitar que las prestaciones pierdan capacidad de compra con la inflación.

La diferencia es que el salario medio crecería todavía más rápido durante las próximas décadas.

Según las proyecciones de la AIReF, el descenso será progresivo, donde la relación entre pensión media y salario medio continuará reduciéndose hasta situarse ligeramente por encima del 57% en 2070.

El envejecimiento y la jubilación del baby boom marcarán el sistema

El informe sitúa el envejecimiento demográfico como el principal factor de presión sobre el sistema público de pensiones.

España afrontará durante las próximas décadas la jubilación masiva de la generación del baby boom, nacida entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta. Ese proceso disparará el número de pensionistas y elevará el gasto público asociado a las prestaciones.

La AIReF calcula que el gasto total en pensiones pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.

Las previsiones demográficas del INE también apuntan hacia un fuerte aumento de la población de mayor edad. Al mismo tiempo, crecerá la tasa de dependencia, es decir, la relación entre población inactiva y personas en edad de trabajar.

En otras palabras: habrá proporcionalmente menos trabajadores sosteniendo un número cada vez mayor de jubilaciones.

Y no es una advertencia nueva. El Banco de España ha alertado en distintos informes del impacto que tendrá el envejecimiento sobre las cuentas públicas y sobre el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.

La reforma mejora las previsiones, pero mantiene dudas sobre la sostenibilidad

Pese a este escenario, la AIReF también reconoce que las previsiones han mejorado respecto a cálculos anteriores.

En sus estimaciones publicadas en 2025, el organismo proyectaba una caída aún mayor de la tasa de generosidad, hasta el 56,7% en 2050. Las nuevas previsiones elevan ese porcentaje hasta el 60,2%.

Parte de esa mejora se explica por la reforma de pensiones impulsada en los últimos años y por el regreso de la revalorización automática conforme al IPC.

El anterior mecanismo limitaba las subidas al 0,25% en determinados escenarios económicos, lo que habría provocado una pérdida mucho más intensa de capacidad adquisitiva para los pensionistas.

Aun así, la AIReF mantiene sus advertencias sobre la sostenibilidad futura del sistema. El organismo considera que las medidas aprobadas hasta ahora alivian parte de la presión financiera, pero no compensan completamente el fuerte incremento del gasto previsto para las próximas décadas.

El debate sobre las pensiones, por tanto, ya no se centra únicamente en si las prestaciones subirán o no. La cuestión de fondo empieza a ser cuánto representarán respecto a los salarios y cómo evolucionará la capacidad del sistema para sustituir las rentas del trabajo en una sociedad cada vez más envejecida.

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Ese es el gran cambio silencioso que reflejan las proyecciones oficiales, con unas pensiones públicas que seguirán creciendo, pero que quedarán progresivamente más alejadas de los salarios medios en España.