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La Casita de Bad Bunny se cuela en Idealista para denunciar la crisis de la vivienda: "A este ritmo, una casa también será un lujo para gente VIP"

"Exclusiva. Limitada. Aspiracional. La sensación de que formas parte de algo a lo que no todo el mundo puede acceder", escribe irónicamente

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Inés Sánchez

Un millón de euros. Ese es el precio que un usuario de Idealista le ha puesto de forma irónica a la Casita de Bad Bunny de 60 metros cuadrados. La propuesta del cantante pretendía representar a los hogares humildes y a la gente trabajadora de Puerto Rico y se ha convertido en exactamente lo contrario, un escenario en el que solo abundan famosos.

"Esta estupenda "Casita" de 62 metros cuadrados y pladur, funciona muy bien como concepto de marketing para el concierto de Bad Bunny. Exclusiva. Limitada. Aspiracional. La sensación de que formas parte de algo a lo que no todo el mundo puede acceder", comienza esta oferta en Idealista, que ya ha sido eliminada.

"Sales del concierto y fuera está pasando lo mismo"

La Casita de Bad Bunny se ha consolidado como el escenario de los de alto 'status'. Futbolistas, actores e 'influencers' se convierten en coprotagonsitas de la escena, con los que el artista baila durante los conciertos, y que de alguna forma, excluye al resto. Aunque algunos 'fans' tienen la oportunidad de juntarse con estos famosos, la selección también ha provocado una oleada de críticas en redes sociales. Los seguidores que pueden ascender a la Casita siguen todos un mismo patrón: mujeres jóvenes y estéticamente normativas. Muchos usuarios han denunciado en las redes sociales un ecosistema que puede extrapolarse a la sociedad actual y este es el mensaje que pretenden denunciar los autores de esta oferta en Idealista.

"Sales del concierto y te das cuenta de que fuera está pasando lo mismo. Solo que aquí no hablamos de una experiencia. Hablamos de una casa. Y a este ritmo, también será un lujo reservado para gente VIP", ha finalizado el autor de esta publicación viral en Idealista. Lamine Yamal, Gerard Piqué, Ester Expósito, Marta Ortega, Isi Palazón o Ibai Llanos son algunas de las personalidades que se han dejado ver por la Casita. El hecho de que la gran mayoría de invitados a este particular escenario sean de la élite ha complicado que pueda representar la clase obrera que habita en estos hogares en Puerto Rico que quería reflejar Bad Bunny.

Críticas en redes sociales

Muchos seguidores del artista han enfurecido en redes sociales. "Bad Bunny construyó literalmente una metáfora del sistema de clases. Una estructura convertida en zona VIP para que ricos se sientan especiales delante de los pobres", publica en la red social 'X José Mencía. "Critica el turismo de masas y la gentrificación y defiende al pueblo autóctono, llena su Casita a de influencers como Esther Expósito y millonarias como Marta Ortega...lo contrario que predica", escribe otro usuario.

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Abundan en redes sociales comentarios como "se supone que era una representación de la humildad y la fuerza de su país, se ha convertido en un símbolo de estatus y privilegio en sus conciertos" o "Ya podía haber invitado a la casita a su fan de 20 años que no puede pagar la entrada o al repartidor de Glovo y su novia. Al final escaparate de ricos famosos más pendientes de la cámara que de pasárselo bien".

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