Confirmado por la Seguridad Social: las viudas y viudos que superen estos ingresos pueden perder parte de su pensión en 2026

La Seguridad Social mantiene para 2026 una condición que puede afectar directamente al bolsillo de miles de pensionistas de viudedad en España. Quienes perciban determinados ingresos adicionales y superen el límite fijado por la normativa podrían perder el llamado complemento a mínimos, una ayuda económica que sirve para elevar las pensiones más bajas hasta la cuantía mínima legal.

La medida no es nueva, aunque en los últimos días ha generado confusión tras algunas publicaciones en Internet que apuntaban a una supuesta ‘bajada’ de las pensiones de viudedad. En realidad, la normativa vigente no contempla un recorte generalizado de estas prestaciones, sino la aplicación de un sistema que ya existe desde hace años y que está regulado por la propia Seguridad Social.

Según la información oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el límite de ingresos para mantener los complementos a mínimos se situará en 2026 en 9.442 euros anuales, excluyendo el importe de la propia pensión. Si el pensionista supera esa cantidad con otros ingresos –por ejemplo, trabajo, alquileres, rendimientos financieros o determinadas prestaciones– puede perder total o parcialmente ese complemento económico.

Actualmente, más de 2,3 millones de personas cobran una pensión de viudedad en España, según las últimas estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de una de las prestaciones contributivas con mayor número de beneficiarios dentro del sistema público.

Qué es exactamente el complemento a mínimos

El complemento a mínimos no es una pensión independiente ni una paga extra adicional. Se trata de un mecanismo que utiliza la Seguridad Social para garantizar que determinadas pensiones contributivas alcancen una cuantía mínima fijada cada año por ley.

Esto significa que una persona puede tener reconocida una pensión de viudedad inferior al mínimo establecido y recibir un complemento para alcanzar esa cantidad. Sin embargo, ese complemento está condicionado al nivel de ingresos del beneficiario.

La propia Seguridad Social recoge en su normativa que estos complementos “no tienen carácter consolidable” y que se revisan anualmente en función de las rentas del pensionista.

En la práctica, esto implica que una persona no pierde la pensión de viudedad por superar el límite de ingresos, pero sí podría dejar de cobrar el complemento que elevaba su cuantía mensual.

Por qué no se trata de una ‘bajada’ general de las pensiones

La clave está en diferenciar entre la pensión contributiva reconocida y el complemento a mínimos. La cuantía base de la pensión de viudedad no desaparece ni se reduce automáticamente por superar el límite de rentas. Lo que puede retirarse es únicamente ese complemento adicional financiado por el Estado.

Además, las pensiones contributivas han vuelto a revalorizarse en 2026 conforme al sistema vinculado al IPC, mientras que las pensiones mínimas mantienen el proceso de mejora progresiva aprobado por el Gobierno en los últimos años.

Distintos expertos en pensiones y organismos especializados llevan tiempo advirtiendo de la importancia de comprender cómo funcionan los complementos a mínimos, especialmente entre los pensionistas con ingresos complementarios.

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