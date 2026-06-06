Gonzalo Bernardos, economista: "La clase media-alta no está dispuesta a pagar los elevados precios que piden los propietarios"
Gonzalo Bernardos analiza la situación del mercado de la vivienda en España y muestra sus proyecciones de futuro
Alejandro Navarro
Para muchos ya es un hecho que el mercado inmobiliario en España no se encuentra en su mejor momento, uno donde la escasa oferta de vivienda y, en algunos casos, a precios inasumibles, ha convertido la búsqueda de casa en toda una aventura.
En este sentido, son cada vez más los expertos que analizan la situación actual de la vivienda, intentando proponer soluciones efectivas para poder mejorar las cosas.
Un "agotamiento" de la clase media-alta
Un ejemplo de ello es Gonzalo Bernardos, profesor de la universidad de Barcelona y un conocido analista económico en programas de televisión.
En este caso, el experto se ha atrevido a describir la evolución que ha sufrido el mercado inmobiliario en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.
El punto clave para Bernardos es la demanda de clase media-alta en estas tres ciudades, que empieza a agotarse de pagar unos precios que no paran de subir.
Una posible caída del 8% en las ventas para 2026
Si hablamos de cifras concretas, el analista ha señalado una caída de las ventas anuales en estos territorios: en Madrid un 15,4%, en Barcelona un 10,8%, y en Valencia un 7,2%.
Un aspecto positivo es que, como bien señala, esta situación no puede extrapolarse automáticamente al resto del país, donde la oferta y demanda de vivienda no es igual.
Sin embargo, también deja claro que las ventas de viviendas podrían disminuir en torno a un 8% en 2026, sobre todo tras los efectos económicos originados por la guerra de Irán.
En todo caso, Bernardos no cree que los precios bajen por el momento, más bien señala una subida moderada de estos. En concreto, predice un aumento de los precios "alrededor del 5%", causado por la brecha entre oferta y demanda.
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