Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: "No se puede empezar las vacaciones un viernes"
El influencer da con las claves para defender (y aprovechar) al máximo tus días de vacaciones
Las vacaciones son uno de los derechos más valorados por los trabajadores, pero también una de las materias que más dudas generan. Entre ellas, una cuestión que puede parecer menor, pero que según el abogado laboralista Juanma Lorente puede hacer que algunos empleados pierdan días de descanso sin darse cuenta.
En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, donde acumula miles de seguidores gracias a sus consejos sobre derechos laborales, el experto lanza una afirmación contundente: “Las vacaciones no pueden empezar un viernes. Y me da igual la manera en la que se ponga tu empresa”.
La explicación tiene que ver con la forma en que se computan los periodos vacacionales cuando estos se expresan en días naturales. Según expone, si un trabajador con jornada de lunes a viernes comienza sus vacaciones un viernes, el sábado y el domingo también pasarán a contar dentro de esos 30 días, pese a que normalmente no trabajaría durante esas jornadas.
“Estarías perdiendo dos días en los que podrías estar en la playa, en la montaña o donde te dé la gana”, sostiene el abogado. Por ello, considera que el periodo de descanso debe arrancar en el primer día laborable de la semana del trabajador. “Si tienes una jornada de lunes a viernes, tus vacaciones deberían empezar el lunes para que el fin de semana no contara”, explica. De esta forma, el empleado aprovecharía íntegramente los días de descanso que le corresponden.
La misma lógica, añade, se aplica a otros calendarios laborales. “Si tienes una jornada de martes a sábado, tus vacaciones no podrían empezar un sábado, tendrán que empezar un martes”, señala. Es decir, el inicio del periodo vacacional debe coincidir con el primer día hábil de la semana laboral de cada empleado.
Más allá de la fecha concreta, el mensaje de Lorente es que los trabajadores deben revisar cómo se les están concediendo sus vacaciones y asegurarse de que no están perdiendo días de descanso por una mala planificación. “No puede empezar el último día de la semana, tiene que empezar el primero, porque si no estarías perdiendo días de vacaciones”, concluye el abogado laboralista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
- La milla de oro de Alicante tendrá suma un décimo hotel y compite con el centro urbano
- El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
- El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
- Entra en vigor la rebaja de impuestos que te ahorrará más de 2.000 euros en la compra de una casa en Alicante
- De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
- PLD Space da la campanada y ficha como consejera a la creadora de la red de satélites Astra
- Una empresa alcoyana fabrica las telas de las vestimentas que lucirán el Papa y su comitiva en España