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Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: "No se puede empezar las vacaciones un viernes"

El influencer da con las claves para defender (y aprovechar) al máximo tus días de vacaciones

Cinco abusos laborales que no debes aceptar estas vacaciones

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Alejandro Ruiz

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Las vacaciones son uno de los derechos más valorados por los trabajadores, pero también una de las materias que más dudas generan. Entre ellas, una cuestión que puede parecer menor, pero que según el abogado laboralista Juanma Lorente puede hacer que algunos empleados pierdan días de descanso sin darse cuenta.

En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, donde acumula miles de seguidores gracias a sus consejos sobre derechos laborales, el experto lanza una afirmación contundente: “Las vacaciones no pueden empezar un viernes. Y me da igual la manera en la que se ponga tu empresa”.

La explicación tiene que ver con la forma en que se computan los periodos vacacionales cuando estos se expresan en días naturales. Según expone, si un trabajador con jornada de lunes a viernes comienza sus vacaciones un viernes, el sábado y el domingo también pasarán a contar dentro de esos 30 días, pese a que normalmente no trabajaría durante esas jornadas.

Estarías perdiendo dos días en los que podrías estar en la playa, en la montaña o donde te dé la gana”, sostiene el abogado. Por ello, considera que el periodo de descanso debe arrancar en el primer día laborable de la semana del trabajador. “Si tienes una jornada de lunes a viernes, tus vacaciones deberían empezar el lunes para que el fin de semana no contara”, explica. De esta forma, el empleado aprovecharía íntegramente los días de descanso que le corresponden.

La misma lógica, añade, se aplica a otros calendarios laborales. “Si tienes una jornada de martes a sábado, tus vacaciones no podrían empezar un sábado, tendrán que empezar un martes”, señala. Es decir, el inicio del periodo vacacional debe coincidir con el primer día hábil de la semana laboral de cada empleado.

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Más allá de la fecha concreta, el mensaje de Lorente es que los trabajadores deben revisar cómo se les están concediendo sus vacaciones y asegurarse de que no están perdiendo días de descanso por una mala planificación. “No puede empezar el último día de la semana, tiene que empezar el primero, porque si no estarías perdiendo días de vacaciones”, concluye el abogado laboralista.

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