Nacho de la Calzada, abogado, sobre los trabajadores a media jornada: "No por hacer menos horas tienes menos derechos..."

Trabajar menos horas no significa tener menos derechos. Sin embargo, esa sigue siendo una de las ideas más extendidas entre muchos empleados con contratos a tiempo parcial. Precisamente sobre ello ha querido llamar la atención el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales por divulgar contenido relacionado con el mundo del trabajo.

En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, el experto enumera tres derechos que tienen los trabajadores a media jornada y que, según asegura, muchas empresas no suelen explicar. “No por trabajar menos horas tienes menos derechos”, afirma. El primero de ellos tiene que ver con las vacaciones. “Mucha gente cree que por estar a media jornada te corresponde menos vacaciones”, señala. Sin embargo, aclara que esto no es cierto.

“Tienes derecho a las mismas vacaciones que un trabajador a jornada completa”, explica. Así, si el convenio o el contrato establecen 30 días naturales de vacaciones al año, ese periodo será el mismo tanto para quien trabaja ocho horas diarias como para quien lo hace cuatro. La diferencia no está en los días de descanso, sino en la retribución durante ese periodo. “Lo que sí será proporcional es el sueldo que cobrarás durante esas vacaciones”, matiza. Es decir, el trabajador disfrutará de los mismos días, aunque con el salario correspondiente a su jornada.

El segundo aspecto que destaca es el salario por hora trabajada. Según explica, una empresa no puede reducir el precio de la hora simplemente porque el empleado tenga un contrato parcial. “Si haces el mismo trabajo, el precio de tu hora debe ser el mismo que el de un trabajador a jornada completa”, sostiene. Lo único que cambia es el número de horas realizadas y, por tanto, el salario final percibido cada mes.

Por último, De la Calzada recuerda que los trabajadores a tiempo parcial cuentan con las mismas garantías laborales que cualquier otro empleado. “Hay muchos trabajadores que creen tener menos derecho a indemnización, paro, conciliación, promoción o bajas médicas”, comenta. Sin embargo, la legislación establece que no puede existir discriminación por el hecho de trabajar menos horas. “Los trabajadores a tiempo parcial deben tener los mismos derechos que los trabajadores a jornada completa”, afirma.

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Esta protección también afecta a cuestiones como las reclamaciones laborales o los periodos de cotización. “Trabajar menos horas no significa valer menos”, concluye el abogado. Un mensaje con el que busca acabar con algunos de los mitos más frecuentes sobre los contratos a tiempo parcial y recordar que, más allá del número de horas trabajadas, los derechos laborales siguen siendo los mismos.