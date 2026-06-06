Muchos propietarios desconocen que Hacienda les permite desgravar el sofá o la lavadora del piso alquilado en la Renta

Un gran número de propietarios en España desconocen que parte de los muebles y electrodomésticos de una vivienda alquilada pueden ayudar a reducir la factura del IRPF. Sofás, camas, mesas, frigoríficos o lavadoras, entre otros, pueden incluirse entre los gastos deducibles del alquiler, aunque la Agencia Tributaria establece requisitos concretos y, en la mayoría de casos, no permite aplicar toda la deducción de golpe.

La posibilidad está recogida desde hace años en la normativa tributaria y en distintos criterios de la Dirección General de Tributos (DGT), aunque en los últimos días, en plena campaña de la Renta, se ha viralizado después de algunas publicaciones en internet sobre la posibilidad de “desgravar el 100%” de los muebles de un piso alquilado.

Sin embargo, el funcionamiento real de esta deducción tiene matices importantes. En términos generales, Hacienda no permite descontar de una sola vez el importe completo de un sofá, una cama o una lavadora, sino que estos bienes suelen deducirse mediante el sistema de amortización.

Hacienda considera que determinados muebles y electrodomésticos pierden valor con el uso y el paso del tiempo, por lo que permite deducir esa depreciación de forma gradual en la declaración de la Renta.

¿Y qué puede incluirse? La Agencia Tributaria admite, entre otros, gastos relacionados con camas, armarios, mesas, sillas, sofás, frigoríficos, hornos, lavadoras o lavavajillas, siempre que formen parte de una vivienda alquilada y estén vinculados a la obtención de rendimientos del capital inmobiliario.

En la práctica, esto significa que un propietario que haya comprado muebles para acondicionar un piso destinado al alquiler puede incluir parte de ese coste como gasto deducible en el IRPF.

Amortización

El punto clave está en la amortización. Según los criterios fiscales aplicados habitualmente por Hacienda, el mobiliario se amortiza normalmente al 10% anual sobre su valor de adquisición. Es decir, el coste se reparte durante varios ejercicios fiscales y no suele aplicarse íntegramente en una sola declaración.

Por ejemplo, si un propietario compra muebles y electrodomésticos por valor de 5.000 euros para un piso alquilado, la deducción habitual rondaría los 500 euros anuales durante aproximadamente diez años, siempre que se cumplan los requisitos fiscales correspondientes.

La Agencia Tributaria recoge en su Manual de Renta que son deducibles “las cantidades destinadas a la amortización” de los bienes cedidos junto al inmueble alquilado, siempre que respondan a su depreciación efectiva.

Además, expertos fiscales recuerdan que es fundamental conservar las facturas de compra y poder acreditar que los muebles forman parte de la vivienda arrendada. También conviene diferenciar entre una reparación puntual y una mejora o inversión amortizable, ya que Hacienda aplica criterios distintos en cada caso.

No es una deducción nueva

Aunque la cuestión ha ganado visibilidad recientemente, no se trata de una novedad fiscal aprobada este año. La posibilidad de amortizar muebles y electrodomésticos vinculados a una vivienda alquilada lleva tiempo contemplada en la Ley del IRPF, recogida en el BOE, y en consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos.

El interés creciente por este tipo de deducciones coincide además con el fuerte peso que tiene la vivienda en la fiscalidad de los hogares españoles. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre declarantes del IRPF, millones de contribuyentes incluyen rendimientos del capital inmobiliario en su declaración anual.

En paralelo, distintos informes del Banco de España y de organismos económicos vienen señalando en los últimos años el aumento del esfuerzo económico ligado a la vivienda, especialmente en el mercado del alquiler, lo que ha incrementado el interés de muchos propietarios por revisar qué gastos pueden deducirse legalmente en la Renta.

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La clave, en cualquier caso, está en no confundir “deducible” con “deducible de golpe”. Hacienda sí permite incluir determinados muebles y electrodomésticos del piso alquilado en el IRPF, pero normalmente mediante amortización y siempre dentro de los límites previstos por la normativa tributaria.