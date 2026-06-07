Una experta etóloga lo deja claro: esto es lo que debes hacer antes de viajar y dejar el gato en casa

Viajar y dejar el gato en casa puede parecer una solución sencilla cuando hay alguien dispuesto a pasar a ponerle comida, cambiarle el agua y limpiar la arena. Sin embargo, para un felino la situación puede ser mucho más compleja. Los gatos son animales muy unidos a su territorio y cualquier cambio en su rutina, sus olores o las personas que entran en casa puede generarles estrés.

Por eso, antes de viajar y dejar el gato en casa, conviene preparar bien el momento. No basta con elegir a un familiar, un amigo o un vecino de confianza. Lo importante es que esa persona también sea conocida, o al menos familiar, para el animal.

El cuidador debe conocer al gato antes del viaje

Según explica la experta en felinos Paula Rossi, aunque sea un familiar o un amigo, lo ideal es que tu gato lo pueda conocer antes. Es recomendable que vaya varias veces a casa, que el gato escuche su voz, observe sus movimientos y empiece a crear asociaciones positivas con su presencia.

Esto puede hacerse de forma sencilla: visitas tranquilas, sin forzar el contacto, con premios, juego suave o simplemente dejando que el gato se acerque cuando quiera. Cuanto más normal sea esa presencia antes de viajar y dejar el gato en casa, más fácil será que el animal no la viva como una amenaza durante la ausencia de sus tutores.

La clave está en la anticipación. Cuando pensamos en un viaje, muchas veces resolvemos rápido “quién va a darle comida al gato”. Pero para ellos no solo importa que alguien vaya, también importa quién es esa persona y cómo ocurre toda la situación.

Rutina, espacios y señales: datos que el cuidador debe saber

Los gatos suelen ser muy sensibles a los cambios de rutina, olores, sonidos y personas desconocidas dentro de su territorio. Por eso, aunque el cuidador sea alguien de confianza para una persona, puede no serlo todavía para el gato.

Antes de viajar y dejar el gato en casa, es importante explicar bien al cuidador dónde come, dónde descansa, dónde toma agua, cuáles son sus escondites favoritos y cómo debe limpiarse la litera. También conviene indicar sus horarios, sus preferencias de juego, la cantidad de arena que tolera y a qué veterinario acudir si ocurre una emergencia.

Pero hay un punto igual de importante: la persona debe respetar cómo interactúa ese gato con los humanos. Algunos felinos buscan contacto, caricias y juego. Otros prefieren distancia, mirar desde lejos o acercarse poco a poco. Intentar “ganarse” al gato todo el tiempo puede aumentar su incomodidad.

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Cuanto más predecible y familiar sea la experiencia, menos estrés suele generar. Por eso, preparar el contexto antes de viajar y dejar el gato en casa también es una forma de proteger su bienestar.