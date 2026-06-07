Los expertos lo tienen claro: la jubilación flexible cambia y puede afectar a miles de pensionistas

La jubilación flexible vuelve a estar en el centro del debate tras la última reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esta modalidad permite que una persona ya jubilada pueda volver a trabajar, a tiempo parcial o por cuenta propia, y seguir cobrando una parte de su pensión.

El abogado laboralista Ignacio Solsona, en su vídeo de YouTube, en su canal ‘Laboroteca’, detalla los principales cambios y advierte de las novedades que deben conocer los pensionistas antes de aceptar un empleo.

La jubilación flexible amplía sus límites de jornada

Hasta ahora, la jubilación flexible permitía trabajar con una jornada de entre el 25% y el 75%. Con la nueva reforma, esa horquilla cambia y pasa a situarse entre el 33% y el 80%. Esto significa que una persona jubilada podrá trabajar más horas que antes y cobrar, al mismo tiempo, la parte proporcional de su pensión.

Por ejemplo, si un pensionista acepta un empleo con una jornada del 40%, podrá cobrar el 60% de su pensión de jubilación. La lógica es sencilla: cuanto más se trabaja, menor es la parte de pensión que se cobra durante ese periodo.

Una de las principales novedades es el incentivo para quienes lleven más de seis meses jubilados antes de reincorporarse al mercado laboral. Según explica Ignacio Solsona, si la persona accede a un trabajo parcial de entre el 33% y el 55%, podrá recibir un incremento del 15% sobre la parte de pensión que le corresponde. Si la jornada está entre el 55% y el 80%, el incentivo sube al 25%.

Los autónomos también entran en la jubilación flexible

Otra novedad importante afecta a los trabajadores por cuenta propia. Por primera vez, los autónomos podrán acceder a la jubilación flexible y compatibilizar una actividad con el cobro del 25% de la pensión. Eso sí, Solsona señala que esta opción es limitada, porque solo permite cobrar una cuarta parte de la pensión y no está disponible para quienes hayan estado dados de alta en el RETA en los tres años anteriores a su jubilación.

Además, el abogado recuerda que antes de iniciar cualquier actividad laboral es obligatorio comunicarlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. No hacerlo puede tener consecuencias: la pensión puede suspenderse y las cantidades cobradas mientras se trabajaba sin avisar pueden ser reclamadas como ingresos indebidos.

La reforma también introduce un cambio menos favorable. En general, las cotizaciones realizadas durante la jubilación flexible ya no servirán para mejorar la pensión reconocida. Solo se mantiene una excepción para quienes accedieron a la jubilación anticipada involuntaria.

Ya puedes solicitar la jubilación anticipada para estas profesiones peligrosas / Eva Abril

Mientras tanto, sectores como la construcción y el transporte mantienen su malestar por el retraso en la aplicación de coeficientes reductores para adelantar la jubilación en profesiones consideradas penosas, peligrosas o insalubres.

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