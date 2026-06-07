Juanma Lorente, abogado laboralista: "Volver a tu trabajo después de una baja laboral puede llegar a ser muy desagradable"

La vuelta al trabajo después de una baja médica no siempre consiste únicamente en recuperar la rutina. Para algunos trabajadores, el verdadero problema empieza precisamente cuando regresan a su puesto. De ello ha hablado el abogado laboralista Juanma Lorente en uno de sus vídeos de TikTok, donde denuncia determinadas conductas empresariales que, según advierte, pueden cruzar la línea de la legalidad.

“Hay empresas que no se toman muy bien que hayas estado malo y cuando vuelves se empeñan en hacerte la vida imposible”, afirma. El letrado sostiene que, aunque muchas reincorporaciones se desarrollan con normalidad, existen casos en los que el trabajador se encuentra con un escenario completamente distinto al que dejó antes de la baja.

Cambios repentinos de funciones, un ambiente hostil o decisiones que afectan a las condiciones laborales son algunas de las situaciones que describe. “Es algo que os debe quedar muy claro: es ilegal”, recalca.

Lorente recuerda que una baja médica no puede convertirse en una excusa para castigar al empleado a su regreso. “La empresa no te puede hacer acoso laboral porque vuelvas de una baja”, explica. Tampoco puede adoptar determinadas medidas únicamente por el hecho de que el trabajador haya estado incapacitado temporalmente.

Entre ellas menciona la degradación profesional. “No te puede degradar en tu puesto de trabajo por el mero hecho de haber estado malo”, señala. Del mismo modo, advierte de que tampoco se pueden modificar de forma arbitraria aspectos esenciales de la relación laboral. “No te podrá cambiar totalmente el horario ni el sueldo”, añade.

El abogado va un paso más allá y explica que, en determinadas circunstancias, estas conductas pueden tener consecuencias para la empresa. “Si vuelves de la baja médica y la empresa te hace la vida imposible, puede incluso llegar a pedir una salida indemnizada de la empresa”, sostiene.

Según explica, algunas compañías recurren a estas prácticas con una finalidad concreta: conseguir que sea el propio trabajador quien abandone su puesto. “Lamentablemente, es algo que muchas empresas hacen para que te sientas mal y te vayas por tu cuenta”, denuncia.

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Por ello, recomienda no normalizar este tipo de situaciones y buscar asesoramiento si se producen cambios injustificados tras una reincorporación. La vuelta de una baja médica puede ser complicada por motivos de salud, pero, según recuerda Juanma Lorente, nunca debería convertirse en una carrera de obstáculos impuesta por la empresa.