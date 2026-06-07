Laura Lobo, abogada: "Los jueces pueden leer las conversaciones de Whatsapp"

Un mensaje enviado en un momento de enfado puede tener más recorrido del que muchos imaginan. Así lo advierte la abogada Laura Lobo, que ha aprovechado uno de sus últimos vídeos en redes sociales para recordar una cuestión que suele generar dudas entre los ciudadanos: las conversaciones de WhatsApp pueden utilizarse como prueba en un juicio.

“Las conversaciones de Whatsapp pueden aportarse en un juicio, son un medio probatorio”, explica la letrada en una breve publicación difundida a través de TikTok.

Aunque muchas personas perciben los mensajes enviados por aplicaciones de mensajería como conversaciones privadas sin mayores consecuencias, la realidad es que pueden adquirir relevancia jurídica en determinados procedimientos. De hecho, es habitual que este tipo de comunicaciones se aporten en conflictos familiares, disputas civiles, reclamaciones económicas o procedimientos relacionados con la custodia de hijos.

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La validez de estos mensajes dependerá de distintos factores y, en caso de controversia, puede ser necesario acreditar su autenticidad. Sin embargo, la idea principal que transmite Laura Lobo es sencilla: lo que se escribe en una conversación digital puede acabar siendo examinado por un juez. Por ello, la abogada lanza una recomendación especialmente dirigida a quienes atraviesan separaciones o conflictos familiares. “Piénsalo antes de enviar ese Whatsapp a tu ex”, señala.