El BOE de hoy lo confirma: se convocan cuatro plazas para trabajar en tres ayuntamientos de la provincia de Alicante

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy varias convocatorias de empleo público en municipios de la provincia de Alicante, que pueden resultar de interés ya que son de distintas áreas.

Las convocatorias son para los ayuntamientos de Mutxamel, El Campello y Castalla, y abren un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de cada resolución en el BOE.

Oferta de empleo en Mutxamel

En el caso de Mutxamel, el BOE recoge dos convocatorias distintas. La primera corresponde a una plaza de técnico de comunicación Institucional, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales. La plaza se convoca mediante el sistema de concurso-oposición y en turno libre. Según la resolución publicada el 08/06/2026, las bases completas ya habían aparecido previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 40, de 27/02/2026, y el extracto de la convocatoria también fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 10339, de 10/04/2026.

La segunda convocatoria de Mutxamel es para cubrir una plaza de ingeniero técnico de Obras Públicas. En este caso, la plaza pertenece a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media. También se convoca por el sistema de concurso-oposición y en turno libre.

La resolución indica que las bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 46, de 09/03/2026, y que el extracto apareció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 10339, de 10/04/2026. Al igual que en la anterior, el plazo de solicitudes será de veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE.

Oferta de empleo en El Campello

En El Campello, la convocatoria publicada en el BOE afecta a dos plazas de oficial electricista. Ambas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios. La resolución diferencia dos turnos: una plaza por turno libre y una plaza por promoción interna. El sistema de selección será el de concurso-oposición.

Las bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 97, de 26/05/2026. El plazo para presentar solicitudes también será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOE.

Oferta de empleo en Castalla

El BOE también recoge una convocatoria del Ayuntamiento de Castalla para cubrir una plaza de agente de Ocupación y Desarrollo Local. La plaza pertenece a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, y se convoca por el sistema de concurso-oposición en turno libre.

Según la resolución, las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 51, de 16/03/2026. El plazo de solicitudes queda fijado en veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE.